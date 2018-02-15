Поліція: через поранення поліцейського біля суду в Києві відкрили провадження

За фактом поранення поліцейського біля Солом’янського райсуду Києва відкрили кримінальне провадження.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, кримінальне провадження відкрили за статтею «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», чоловіка, який поранив поліцейського, затримали.

Крім того, у поліції повідомляють, що активних учасників сутичок біля суду доставляють до управлінь поліції, вже доставили близько 30 людей.

Біля Солом’янського районного суду Києва, який 15 лютого розглядав запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову, сталися сутички між праворадикалами і невідомими чоловіками в чорному, які виглядають як «тітушки», а також між праворадикалами і правоохоронцями.

За даними кореспондента Радіо Свобода, під час розгляду справи біля і всередині суду зібралися понад сотня невідомих чоловіків у чорному.

Пізніше до будівлі суду прийшли представники праворадикальних організацій, зокрема «Нацдружин», «С14». Між ними і людьми в чорному виникли сутички, які згодом припинилися.

Після цього один із представників праворадикалів намагався зайти в будівлю суду, поліція хотіла перевірити його речі, він протестував і почалася штовханина.

Суд відпустив мера Одеси Геннадія Труханова, підозрюваного в зловживанні службовим становищем, на поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра Голубова.