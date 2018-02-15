Справа Труханова: чому суд відпустив посадовця на поруки

Гості: Максим Костецький, юрист Transparency International Україна; Едуард Гурвіц, міський голова Одеси у 1994-1998, 2005-2010 роках (телефоном).

Солом'янський районний суд Києва відпустив мера Одеси Геннадія Труханова, підозрюваного в корупції, на поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра Голубова.​

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі просили суд взяти Труханова під варту з альтернативою 50 мільйонів гривень застави.

Раніше детективи НАБУ і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чотирьом посадовцям мерії Одеси, у тому числі і чинному меру. За версією НАБУ, ці особи причетні до схеми із завдання мільйонних збитків місцевому бюджету Одеси.

Віталій Портников: Пане Костецький, справа проти Труханова не розвалиться, як багато таких справ вже розвалювалися проти посадовців?

​(Повна версія програми)

Максим Костецький: Річ у тому, що Труханов із 26 грудня перебував у довгостроковому чи то відряджені, чи то відпустці, постійно змінюючи місце свого перебування, не перебуваючи в Україні чи на місці безпосередньої роботи міського голови Одеси. А чи справа не розвалиться у суді, то це питання треба ставити до працівників НАБУ і САП. Якість і кількість доказової бази, яку вони подають в суд, залежить виключно від них.

Те, що він повернувся сам в Україну, було одним із основних аргументів, чому суд не виніс ухвалу тримання під вартою

Окрім політичних моментів, які існують навколо таких справ, є чисто процесуальні, кримінально-правові. Кримінально-процесуальне законодавство передбачає 5 можливих запобіжних заходів, які можуть застосовувати до особи, якщо орган досудового розслідування вважає, що є певні ризики – особисте зобов’язання, особиста порука, застава, домашній арешт і тримання під вартою, який є винятковим запобіжним заходом і застосовується, якщо прокуратура доведе, що жоден інший захід не зможе забезпечити виконання обов’язків особою, яка підозрюється у вчинені певного правопорушення.

Саме те, що він повернувся сам в Україну, було одним із основних аргументів, чому суд не виніс сьогодні ухвалу тримання його під вартою. Це доказ того, що він не переховувався від органів досудового розслідування, наприклад, з точки зору сторони захисту Труханова.

На особисті поруки взяв депутат з БПП Дмитро Голубов

Спокійно себе поводив, не уникав зустрічі з детективами НАБУ, кілька тижнів, що його не було в Україні, документально намагався підтвердити. Безумовно, розуміємо, що це могло бути всього лиш профанацією, але, з точки зору суду, дана особа не може вважатися такою, що переховувалася від органів досудового розслідування.

На особисті поруки його взяв депутат з БПП Дмитро Голубов, який сам є одеситом. Буде досудове розслідування. Труханов буде приходити на допити до органу досудового розслідування – НАБУ.

Жодних підстав, щоб Труханов покинув територію України, наразі немає. Він впевнений, що НАБУ не зможе довести правопорушення у суді. І йому треба показати публічний образ того, що не боїться, не буде у картату ковдру закутуватися і тікати. Для цього він з таким пафосом і повернувся назад в Україну. Це для нього елемент піару, елемент передвиборчої боротьби.

– Пане Гурвіц, чому у вас таке кримінальне місто взагалі?

Інерція 1990-х переноситься у 2000-і. До влади у місті прийшла шайка організованої злочинності, яка відома і в Європі злочинною діяльністю

​Едуард Гурвіц (переклад): Дуже шкода, що ця інерція 1990-х переноситься у 2000-і. На жаль, на цьому етапі до влади у місті прийшли бандити, шайка організованої злочинності, яка відома і в Європі своїми злочинною діяльністю. І це жахлива ситуація для Одеси.

– Але ж городяни проголосували за Труханова... Колишній очільник Одеської ОДА закликав не голосувати за нього, говорив, що це буде проблемою для будь-якого реформування міста. Ну і що? Ніхто до цього не прислухався.

Едуард Гурвіц: Процес демократичних виборів в Одесі і в 2010-у, і в 2014-у перетворився у повну протилежність. Це було цинічне шахрайство з наперед відомим результатом. На вкрадені у містян гроші створюється багаторівнева система фальсифікацій.

У 2014-му екзит-пол показав, я переміг з відривом 7%. А протоколи усі переписали. В Одесі жартують: НАБУ висунуло підозру Труханову в тому, що знає вся Одеса

Впливова група скуповує міську нерухомість, потім монополію на підряди, забудовує узбережжя, заробляє гроші, а потім вкладає у комісії, в організацію виборів найсвавільнішим чином. У 2014-му екзит-пол Савіка Шустера показав, що я переміг з відривом 7%. А протоколи усі переписали. Це відомо половині Одеси. До речі, в Одесі жартують: НАБУ висунуло підозру Труханову в тому, що знає вся Одеса.

– З цими усіма корупційними речами така справа відбувається, що, дійсно, всі про них говорять, про всі ці оборудки одеські медіа писали роками – ніхто не звертав увагу на це. Може, йшло слідство, але таке було враження, що можна було зробити все, що завгодно. Але тільки зараз доходить до якихось дій.

Знає вся Одеса, але довести конкретно ніхто нічого не може. Труханов проходить у трьох справах

​Максим Костецький: Знає вся Одеса, але довести конкретно ніхто нічого не може. Труханов проходить у трьох справах. Зловживання службовим становищем при купівлі і продажі будівель держзаводу «Краян».

Окрім того, це зловживання службовим становищем під час проведення ремонту автодорожніх шляхів – в рази завищували бюджети на ремонти. І це укладення мирової угоди в ситуації з Грановським з приводу комунального підприємства «Одеський аеропорт», де збитки Одеської міської ради оцінюються у сумі 100 мільйонів гривень.

Ця справа почалася ще у 2011 році, коли ні Грановський не був представником влади, ні Труханов не був міським головою Одеси. Створювалося спільне підприємство з метою залучення інвестицій, розвитку авіаперевезень. Справа далі, ніж створення і залучення до статутного фонду 100 мільйонів гривень не пішла. Одеська міська рада подала до суду на відчуження назад будівлі КП «Одеський аеропорт»... В апеляції якимось дивним чином була укладена мирова угода.

Київ намагатиметься залучитися підтримкою органів місцевого самоврядування, щоб бути впевненим, той чи інший кандидат отримає підтримку. Дуже показовою буде справа Труханова

Топ-корупція має цілі низки причин і інструментів, з якими можна боротися. У регіонах контроль за здійсненням тих чи інших повноважень органами місцевого самоврядування значно нижчий. Децентралізація дала як плюси, так і мінуси.

Регіони отримали можливість розпоряджатися більшими масивами грошей, але Київ тепер, враховуючи, що через рік відбуватимуться президентські і парламентські вибори, намагатиметься залучитися підтримкою органів місцевого самоврядування і органів держвлади на місцях, щоб бути впевненим, що той чи інший кандидат отримає підтримку. (Це обмін – підтримки на безкарність – ред.), можливо. Дуже показовою буде справа Труханова.