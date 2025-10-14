Петиція до президента про припинення громадянства мера Одеси зібрала необхідні для розгляду голоси

Петиція із закликом припинити громадянство України міського голови Одеси Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, протягом доби набрала достатню кількість голосів для її розгляду: понад 27 тисяч при необхідних 25 тисяч.

«У відкритих джерелах неодноразово з’являлися матеріали журналістських розслідувань, які містять дані про наявність у Геннадія Труханова паспорта громадянина РФ і російського податкового номера. Ці факти свідчать, що Геннадій Труханов має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України, яка встановлює принцип єдиного громадянства. В умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією така ситуація створює потенційні ризики для національної безпеки та підриває довіру громадян до місцевої влади», – йдеться в петиції.

«Просимо Вас забезпечити перевірку викладеного факту щодо подвійного громадянства Геннадія Труханова і, у разі підтвердження, застосувати передбачені законом механізми», – зазначено в документі.

Автором петиції вказаний Мирослав Откович – журналіст, військовослужбовець, пресофіцер 241-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.

Тим часом, Труханов 12 жовня заявив, що проти нього «готується чергова провокація». «Поширюється інформація про те, що у мене нібито є громадянство Російської Федерації. Це питання не нове – воно ставиться з 2014 року. З 2014 року я постійно пояснював, що в мене немає і ніколи не було громадянства РФ. Мене перевіряли всі відповідні органи України – всі», – написав він у телеграмі.

Труханов заявив, що, крім українського, не має ніякого іншого громадянства, і з 2018 року в Росії внесений до санкційних списків як громадянин України.

Мер Одеси вже не вперше заперечує наявність у нього російського громадянства, зокрема, він вказував це минулого року після того, як волонтер і блогер Сергій Стерненко, посилаючись на власні джерела, написав, що Геннадій Труханов має російське громадянство й оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення – 9 лютого 2022 року. Він зазначив, що отримав ці дані із «злитих російських баз».

Українські журналісти вже неодноразово писали, що мер Одеси, ймовірно, має російське громадянство. У 2016 році Одеське управління Служби безпеки України не змогло з’ясувати, чи має Геннадій Труханов паспорт РФ.