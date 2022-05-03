Колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Олега Царьова заочно засудили до 12 років позбавлення волі. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Його визнано винним у публічних закликах до змін меж території та державного кордону України та до насильницької зміни конституційного ладу.

Вирок Царьову виніс Шевченківський районний суд міста Києва.

Окрім того, колишнього народного депутата позбавили першого рангу держслужбовця (першої категорії) та права обіймати виборні посади, посади в органах державної влади і місцевого самоврядування строком на 3 роки.

«Згідно з вироком, суд має звернутися до Президента України з поданням про позбавлення Царьова державної нагороди – ордена за заслуги 3 ступеня», – пояснила Венедіктова.

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У березні генеральна прокурорка повідомила Царьову про підозру в закликах до неконституційної зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також до підтримки рішень та дій держави-агресора і її збройних формувань.

У квітні суд стягнув з ексміністра з оточення Януковича майже 5 мільйонів доларів на оборону України.