Венедіктова оголосила про підозру Царьову

Генпрокурор Ірина Ведениктова оголосила про підозру колишньому депутату від Партії Регіонів Олегу Царьову. Про це вона повідомила у Фейсбук.

«Царьов О.А., віднині ви підозрювана особа у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 та ч. 1 ст. 111-1 КК України – заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також до підтримки рішень та дій держави-агресора і її збройних формувань, до співпраці з державою-агресором і її збройними формуваннями», − написала вона.

За словами Венедіктової, наслідком таких злочинів є довічне ув’язнення.

«Не можу взяти на себе сміливість передбачити вердикт суду, але сподіваюсь, рішення буде справедливим», − додала вона.

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Венедіктова нагадала, що Олег Царьов довго займався пропагандою проти України, будучи народним депутатом.

«Складно сказати, що саме не встиг зробити Царьов в інтересах злочинного режиму РФ проти громадян України і суверенітету нашої Батьківщини», − наголосила Венедіктова.

6 березня Ірина Венедіктова повідомила про підозру в державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України народному депутату від ОПЗЖ Іллі Киві. Перед тим, 3 березня його офіційно виключили з фракції «Опозиційна платформа – За життя».

15 березня зі складу фракції «Опозиційна платформа – За життя» вийшло чотири депутати: Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Вадим Столар та Олександр Фельдман. Це Радіо Свобода підтвердили у самій ОПЗЖ.

На той момент, за даними Радіо Свобода, поза межами України перебували 11 чинних та вже колишніх членів ОПЗЖ. Серед них називали і Вадима Рабіновича.

Також 15 березня Державне бюро розслідувань провело обшуки у народних депутатів «Опозиційної платформи – За життя», які, за даними ДБР, «незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України».