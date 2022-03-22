Прокуратура повідомила про першу підозру російського військового в зґвалтуванні – Венедіктова

Прокуратура Київської області встановила особу військовослужбовця Росії, який вбив цивільного та ґвалтував його дружину, повідомила увечері 22 березня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Вона написала на своїй фейсбук-сторінці, що прокурори отримують оперативну інформацію про статеві злочини російських військових у окупованих районах та в зонах активних бойових дій. Прокурори Київської області встановили особу підозрюваного у першій такій справі.

«В одному із сіл Броварського району цей нелюд вдерся до приватного будинку та застрелив господаря. Після цього п’яний окупант разом зі своїм співслужбовцем неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного мешканця, при цьому погрожуючи їй насильством та зброєю. Навіть погрожував її малолітній дитині, яка була разом з потерпілою», – розповіла Венедіктова.

Вона додала, що російського військового підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни. Правоохоронці оголосили його в розшук, до суду подали клопотання про затримання.

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Про те, що російські окупанти ґвалтують жінок на окупованих українських територіях, міжнародні медіа повідомили 4 березня із посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

При цьому під час війни випадки зґвалтувань верифікувати практично неможливо, адже на окупованих територіях саме загарбники не дають повноцінно працювати не тільки правозахисникам, а й правоохоронцям та лікарям.