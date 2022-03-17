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Війна

«Заїхав на танку у двір, зайшов у дім...»: що відомо про зґвалтування українок російськими окупантами

Світлана Зоріна розповіла американському каналу CNN про імовірні зґвалтування у Херсоні

Про те, що російські окупанти ґвалтують жінок на окупованих українських територіях, міжнародні медіа повідомили 4 березня. Тоді про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, і саме на нього посилались Reuters, Newsweek та інші. Однак, урядовець не навів доказів, що такі випадки дійсно були, а офіційних заяв від української влади про це немає досі.

Співрозмовники Радіо Свобода пояснюють, що під час війни випадки зґвалтувань верифікувати практично неможливо. В першу чергу, через те, що на окупованих територіях саме загарбники тримають міста у страху і не дають повноцінно працювати не те що правозахисним організаціям, але і правоохоронцям та лікарям.

Та все ж свідчення про випадки зґвалтувань починають з’являтися у різних медіа.

Правозахисники зазначають, що сексуальне насильство, яке вчиняється військовими проти цивільного населення під час війни, може бути особливо масовим і жорстоким через відчуття безкарності.

Радіо Свобода зібрало усю інформацію про ймовірні зґвалтування російськими окупантами українських жінок.

Кулеба: «Ми маємо непоодинокі випадки зґвалтувань»

4 березня, приєднавшись онлайн до обговорення, яке організував британський аналітичний центр Chatham House, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав: «Коли бомби падають на ваші міста, коли солдати ґвалтують жінок в окупованих містах, а ми, на жаль, маємо непоодинокі випадки, коли російські солдати ґвалтують жінок в українських містах, тоді важко, звичайно, говорити про ефективність міжнародного права».

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Після цієї заяви повідомлення про зґвалтування українок російськими окупантами поширили багато закордонних медіа, включно із авторитетним Reuters. Однак, з приміткою, що підтвердження заявам міністра Кулеби знайти не вдалося.

Уперше про випадки зґвалтувань повідомили того ж 4 березня регіональні медіа Херсона із посиланням на «місцевих». Згідно з інформацією, яку поширювали і у Telegram-каналах, постраждало 11 жінок, і нібито за повідомленням херсонських лікарів з поліклініки імені Карабелеша, з них вижили лише п’ятеро.

Проте наступного дня інформацію про зґвалтування у місті спростувала Херсонська ОДА.

«Медичні працівники лікарень Херсона, зокрема лікарні ім. Є. Карабелеша спростовують інформацію щодо зґвалтування 11 дівчат та жінок у Херсоні. Жодних таких звернень до медзакладу не надходило. Інформація щодо зґвалтування та вбивств – фейк!», – йдеться у дописі Херсонської ОДА із посиланням на голову обласного оперативного штабу Геннадія Лагуту.

Хто ще повідомляв про зґвалтування?

Про імовірний випадок зґвалтування у Херсоні вже у коментарі американському телеканалу CNN того ж 4 березня розповіла українка Світлана Зоріна, яка на той момент перебувала в окупованому місті.

«Вони [російські військові] вже почали ґвалтувати наших жінок. Була інформація від людей, яких я особисто знаю, про 17-річну дівчину. Це сталося з нею, і потім вони її вбили», – розповіла Зоріна.

CNN також пізніше зазначили, що не мали змоги підтвердити правдивість заяви жінки. Проте інформація про зґвалтування почала надходити і з інших нині окупованих міст, а не лише з Херсона.

Так, виконавча директорка «Центру протидії корупції» Дарія Каленюк 9 березня у своєму Твіттері написала про два випадки ймовірного зґвалтування і вбивства у Києві чи Київській області. Це нібито сталося із подругами людини, чиї слова Каленюк навела на своїй сторінці.

«Моїх подруг, двох молодих дівчат, катували, ґвалтували і вбили. Одна з них була прекрасною лікаркою, а інша була науковицею і мала ступінь доктора філософії», – навела слова подруги Каленюк.

Активістка зазначила, що не може розкрити ім’я жінки, яку вона процитувала у Твіттері, однак дозволила медіа наводити її слова. Верифікувати цю історію в умовах війни не є можливим.

На запит Радіо Свобода в правозахисній організації Amnesty International повідомили, що наразі про верифіковані випадки зґвалтувань громадянок України російськими військовими їм не відомо.

«Всіх перестріляв, ви*бав, каже, на*уй, зґвалтував»

У міністерстві внутрішніх справ також вважають, що російські окупанти вчиняють зґвалтування на окупованих територіях, але наразі ці випадки просто неможливо задокументувати.

Про це в етері Радіо Свобода сказав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. На його думку, у період від початку повномасштабного вторгнення Росії до 11 березня у різних населених пунктах, які наразі тимчасово окуповані, було скоєно «десятки, якщо не сотні» зґвалтувань. Про це, зокрема, свідчать перехоплені українськими спецслужбами розмови загарбників, вважає Геращенко.

«В одній з розмов окупант визнає, що він зґвалтував українку. А чому ми не маємо зараз письмових фактів? Тому що на окупованих територіях, по-перше, вони вирубають мобільний зв’язок. Людям нікуди навіть зателефонувати. Друге – їм дуже страшно, бо фактично вони у повному розпорядженні окупантів. Окупанти зараз розстрілюють просто цивільних осіб, якщо вони вважають за потрібне так робити. За це вони будуть відповідати. Думаю, що таких випадків вже десятки, якщо не сотні. І ми їх всі задокументуємо», – сказав Геращенко в ефірі.

У перехопленій розмові, про яку згадав Геращенко, ймовірно військовий російської армії розповів про зґвалтування, яке ймовірно вчинив інший російський армієць: «Чувак, корефан мій є. От дивись, каже, я заїхав на танку у двір… Зайшов у дім, виніс на*уй двері, каже. Всіх перестріляв, ви*бав, каже, на*уй, зґвалтував, каже».

Незалежно підтвердити справжність цього перехоплення наразі немає можливості. Так само невідомо, в якому саме населеному пункті це ймовірно сталося.

Радіо Свобода звернулося до Міноборони та міністерства закордонних справ Росії з проханням прокоментувати інформацію про зґвалтування громадянок російськими військовими.

На момент виходу матеріалу відповіді ми не отримали, але готові опублікувати її, коли вона надійде.

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    Сашко Шевченко

    Журналіст проєкту «Ньюзрум» з січня 2020 року. Співпрацював з виданнями Hromadske.ua та «Детектор медіа». У червні 2019 року пройшов двотижневе стажування у команді data-журналістики The Guardian в Лондоні. Здобув ступінь магістра журналістики в університеті City (Лондон, Сполучене Королівство). Цікавлюсь міжнародними подіями та новинами технологій. 

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