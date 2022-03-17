Прокурор МКС Хан відправив Росії запит на зустріч щодо України

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відправив Росії офіційний запит щодо зустрічі з представниками компетентних органів та обговорення ситуації в Україні, йдеться у заяві прокурора.

«Робота прокуратури щодо ситуації в Україні завжди буде здійснюватися відповідно до основоположних принципів Римського статуту. Ми ведемо свою роботу незалежно, неупереджено та сумлінно. Я наголошую, що хочу взаємодіяти з усіма сторонами конфлікту», – сказав Хан.

Він додав, що важливо, аби «Російська Федерація брала активну участь у цьому розслідуванні, і я готовий зустрітися з ними».

Україна не входить до МКС, проте подала дві заяви, визнавши юрисдикцію суду щодо можливих злочинів, скоєних на території країни з 21 листопада 2013 року. З урахуванням розширення конфлікту Хан 28 лютого заявив про намір включити у процес розслідування і нові можливі злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС.

Кремль категорично відкинув слова Хана про нібито вагомі підстави для справи проти Росії через розпочату нею так звану «операцію».

16 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що слідча група Міжнародного кримінального суду в Гаазі на чолі з Карімом Ханом вже працює в Україні. За словами президента, ця група разом із нашими правоохоронцями «збирає всі докази, факти воєнних злочинів загарбників на території нашої держави, щоб ті отримали саме юридичну відповідь, законну і конкретну».

Напередодні Міжнародний суд у Гаазі у своєму проміжному рішенні наказав Росії припинити бойові дії в Україні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».