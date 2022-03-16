Гаага, дефолт у Росії, мирна угода з Москвою, Зеленський просить США про допомогу | Свобода Live

Україна і Росія обговорюють, угоду, яка включає оголошення Києвом відмови від вступу в НАТО в обмін на безпекові гарантії від союзників та виведення російських військ з України, які зайшли на її територію після 24 лютого. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні джерела.

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