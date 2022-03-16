Гаага, дефолт у Росії, мирна угода з Москвою, Зеленський просить США про допомогу | Свобода Live

Україна і Росія обговорюють, угоду, яка включає оголошення Києвом відмови від вступу в НАТО в обмін на безпекові гарантії від союзників та виведення російських військ з України, які зайшли на її територію після 24 лютого. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні джерела.
В Україні триває 21-й день війни. Показуємо та аналізуємо у програмі Свобода Live:
- Росія продовжує обстрілювати українські міста. Під ранок 16 березня внаслідок обстрілу у Києві стався обвал багатоповерхового житлового будинку у Шевченківському районі. Столиця готується до боїв та можливої блокади.
- Президент України Володимир Зеленський виступив у Конгресі США. Він попросив системи протиповітряної оборони для закриття українського неба.
- Міжнародний суд ООН в Гаазі оголосить рішення про тимчасові заходи у справі «Україна проти РФ» щодо звинувачень у геноциді.
- Клопотання, в якому Україна, по суті, просила МС ООН наказати Росії зупинити військові дії на українській території, було подане в рамках позову про порушення Росією «Конвенції про геноцид» 1948 року.
- Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан та слідча група Міжнародного кримінального суду прибула в Україну для збору доказів воєнних злочинів Росії.
- Експерти прогнозують Росії дефолт. Якщо РФ сплатить за доларовими облігаціями в рублях, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings визнає це дефолтом.
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