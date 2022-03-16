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Донбас

Пленных группировок «ЛДНР» агитируют воевать против Украины – правозащитники

С начала полномасштабного вторжения России участились случаи незаконного задержания людей со стороны российских военных. На неподконтрольной территории Донбасса, кроме задержаний для принудительной мобилизации, начали задерживать людей в городах, недавно захваченных группировками «ЛДНР» (это, в основном, Луганска область). Однако, собирать информацию о таких задержаниях крайне сложно, отмечают правозащитники, ведь оккупанты сообщают о задержанных очень расплывчато: без имён и должностей.

«Более 70 украинских военнослужащих сдались силам «народной милиции ДНР» в ходе освободительной операции в Донбассе», «Сотрудники «МВД ДНР» в ходе отработок на освобожденной территории выявили более 40 бывших представителей силовых структур Украины». Эти сообщения пропагандисты группировок «ЛДНР» регулярно публикуют во время полномасштабной войны России против Украины. С 24 февраля понять, кого именно схватили, – практически невозможно.

За всё это время на ресурсах группировок появилось лишь одно сообщение с именем и должностью пленного. Так называемая прокуратура вооруженного формирования «ЛНР» сообщает о задержании бойца батальона «Айдар» Виталия Грузинова.

Идентифицировать задержанных людей приходится по крупицам фото и видео, которые попадают в сеть, говорит координатор «Медійної ініціативи за права людини» Татьяна Катриченко.

«Сейчас почти нет точной информации о задержанных, потому что они ее почти не публикуют. Мы сделали совместно с КрымSOS горячую линию, на которую звонят родственники задержанных или пропавших без вести. Большинство все же – пропавшие без вести, потому что сейчас постоянно исчезают люди и в Мариуполе, и в Буче, но среди этих людей есть родственники военнослужащих, попавших в плен. Есть несколько военнослужащих Национальной Гвардии Украины из бригады быстрого реагирования, стоявших на Луганщине. Там несколько человек попали в плен. Одного из этих ребят узнали на видео», – говорит Катриченко.

Опознать удалось нацгвардейца Игоря Кравца, допрос которого боевиками засняли арабские журналисты. Игоря узнали родственники, личности других военнослужащих ещё устанавливаются.

Пленный Национальной Гвардии Игорь Кравец
Пленный Национальной Гвардии Игорь Кравец

Сложнее дела обстоят с гражданскими. Если на территориях, куда недавно зашли российские войска, ещё можно получить информацию о пропавших активистах, политиках или силовиках, то на территории ОРДЛО это невыполнимая задача.

Сейчас людей снова хватают на улицах и рабочих местах
Татьяна Катриченко

«Относительно новых задержаний ничего не известно, информация закрыта. Известно только, что, когда была объявлена так называемая мобилизация, люди начали скрываться. Сейчас людей снова хватают на улицах и рабочих местах и отправляют в центры при так называемых бригадах, чтобы доукомплектовать», – говорит Катриченко.

Правозащитница добавляет, что список из 300 заложников группировок, которым располагает Служба безопасности Украины, пока не изменился. «Все они так и находятся в местах заключения. Связи с родственниками у них меньше», – говорит Катриченко.

Кроме того, к заключённым, находящимся в колониях и СИЗО группировок «ЛДНР», постоянно обращаются с предложениями воевать против Украины. По словам Татьяны Катриченко, методы у оккупационных администраций городов Донбасса не изменились с 2014 года – активистов и несогласных похищают, репрессируют и стараются деморализовать.

Напомним, что, кроме части Донбасса, оккупированной с 2014 года, в 2022-м Россия захватила также некоторые города Херсонской и Запорожской областей. На сегодня похищены мэры Мелитополя, Скадовска и Днепрорудного.

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