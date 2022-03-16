Пленных группировок «ЛДНР» агитируют воевать против Украины – правозащитники

С начала полномасштабного вторжения России участились случаи незаконного задержания людей со стороны российских военных. На неподконтрольной территории Донбасса, кроме задержаний для принудительной мобилизации, начали задерживать людей в городах, недавно захваченных группировками «ЛДНР» (это, в основном, Луганска область). Однако, собирать информацию о таких задержаниях крайне сложно, отмечают правозащитники, ведь оккупанты сообщают о задержанных очень расплывчато: без имён и должностей.

«Более 70 украинских военнослужащих сдались силам «народной милиции ДНР» в ходе освободительной операции в Донбассе», «Сотрудники «МВД ДНР» в ходе отработок на освобожденной территории выявили более 40 бывших представителей силовых структур Украины». Эти сообщения пропагандисты группировок «ЛДНР» регулярно публикуют во время полномасштабной войны России против Украины. С 24 февраля понять, кого именно схватили, – практически невозможно.

За всё это время на ресурсах группировок появилось лишь одно сообщение с именем и должностью пленного. Так называемая прокуратура вооруженного формирования «ЛНР» сообщает о задержании бойца батальона «Айдар» Виталия Грузинова.

Идентифицировать задержанных людей приходится по крупицам фото и видео, которые попадают в сеть, говорит координатор «Медійної ініціативи за права людини» Татьяна Катриченко.

«Сейчас почти нет точной информации о задержанных, потому что они ее почти не публикуют. Мы сделали совместно с КрымSOS горячую линию, на которую звонят родственники задержанных или пропавших без вести. Большинство все же – пропавшие без вести, потому что сейчас постоянно исчезают люди и в Мариуполе, и в Буче, но среди этих людей есть родственники военнослужащих, попавших в плен. Есть несколько военнослужащих Национальной Гвардии Украины из бригады быстрого реагирования, стоявших на Луганщине. Там несколько человек попали в плен. Одного из этих ребят узнали на видео», – говорит Катриченко.

Опознать удалось нацгвардейца Игоря Кравца, допрос которого боевиками засняли арабские журналисты. Игоря узнали родственники, личности других военнослужащих ещё устанавливаются.

Сложнее дела обстоят с гражданскими. Если на территориях, куда недавно зашли российские войска, ещё можно получить информацию о пропавших активистах, политиках или силовиках, то на территории ОРДЛО это невыполнимая задача.

Сейчас людей снова хватают на улицах и рабочих местах

«Относительно новых задержаний ничего не известно, информация закрыта. Известно только, что, когда была объявлена так называемая мобилизация, люди начали скрываться. Сейчас людей снова хватают на улицах и рабочих местах и отправляют в центры при так называемых бригадах, чтобы доукомплектовать», – говорит Катриченко.

Правозащитница добавляет, что список из 300 заложников группировок, которым располагает Служба безопасности Украины, пока не изменился. «Все они так и находятся в местах заключения. Связи с родственниками у них меньше», – говорит Катриченко.

Кроме того, к заключённым, находящимся в колониях и СИЗО группировок «ЛДНР», постоянно обращаются с предложениями воевать против Украины. По словам Татьяны Катриченко, методы у оккупационных администраций городов Донбасса не изменились с 2014 года – активистов и несогласных похищают, репрессируют и стараются деморализовать.

Напомним, что, кроме части Донбасса, оккупированной с 2014 года, в 2022-м Россия захватила также некоторые города Херсонской и Запорожской областей. На сегодня похищены мэры Мелитополя, Скадовска и Днепрорудного.

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