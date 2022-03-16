«До нашої перемоги зброю складати не збираємось» – Зеленський про фейк щодо капітуляції

Президент України Володимир Зеленський оперативно відреагував на поширення в ефірі фейкової заяви від його імені про капітуляцію у війні з Росією.

Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації – і повертатись додому. А ми вже вдома, ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої сімʼї. Так що складати зброю ми не збираємось – до нашої перемоги», – заявив глава держави.

Невідомі хакери близько 12:30 16 березня зламали спільний ефір українських телеканалів під час трансляції блоку, який готували журналісти телеканалу «Україна-24». У рухомому рядку зʼявилася фейкова заява нібито від імені президента України Володимира Зеленського із визнанням поразки і закликом скласти зброю і «повернутися до своїх сімей».

Президент України Володимир Зеленський звернеться по відеозвʼязку до Конгресу Сполучених Штатів, це відбудеться 16 березня в ранкові години за часом Вашингтона (мінус шість годин до київського часу).

Очікується, що у своєму виступі президент України закликає США встановити безполітну зону над Україною та попросить надати країні бойові літаки МІГ-29, які перебували в арсеналі Польщі. Ці літаки дозволять Україні протистояти в небі російській авіації, обʼєктами ударів якої останніми днями стають житлові квартали українських міст.