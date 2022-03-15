Подоляк про переговори з РФ: «наявні принципові суперечності», але простір для компромісу є

Переговори між делегаціями України і Росії є «важкими» і продовжаться 16 березня, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Продовжимо завтра. Дуже важкий і в’язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах», – написав він у твітері 15 березня.

13 березня Подоляк заявив, що «Росія починає конструктивно розмовляти, думаю, що на якісь конкретні результати ми вийдемо буквально в лічені дні».

Член делегації Росії на переговорах Леонід Слуцький того дня також висловив сподівання, що прогрес у переговорах з українською делегацією переросте у підписання документів.

12 березня радник голови ОП повідомив, що переговори з російською делегацією у зв’язку з вторгненням РФ в Україну тривають безперервно у відеоформаті.

Також 12 березня президент України Володимир Зеленський назвав Ізраїль, зокрема Єрусалим, можливим місцем для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним для переговорів щодо припинення війни.

Раніше президент України заявляв, що не хоче говорити з Путіним, але мусить, щоб зупинити війну.

Крім переговорів, які розпочалися в Білорусі, в Анталії минулого тижня пройшла зустріч голів МЗС України і Росії за посередництва голови МЗС Туреччини. Суттєвого поступу в питанні миру в Україні на цих переговорах не досягли.