Зеленський – Путіну: «сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся»

Президент України Володимир Зеленський закликав президента Росії Володимира Путіна піти з української землі чи сісти за стіл переговорів.

Відповідаючи на запитання іноземних журналістів на пресконференції 3 березня, чи Україна готова «надати РФ якісь гарантії», Зеленський заявив, що Україна нікому не погрожує і не нападає.

«Гарантії для чого? Ми не нападаємо на Росію, ми не збираємося на неї нападати. Гарантію чого? Ми в НАТО? Ні. У нас є ядерна зброя? Ні. Що я маю сказати? Кому я повинен щось дати? Розумієте, річ у тім, що це теж інформаційна бомба, про яку всі говорять. Що віддати, Господи? Що ти хочеш від нас? Йди з нашої землі. Не хочеш зараз йти, сядь за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною, тільки не за 30 метрів, як із Макроном, Шольцем. Я сусід, мене не треба на 30 метрів тримати, я не кусаюсь, я нормальний мужик. Сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи. Ми не захоплюємо банки і не захоплюємо чужі землі», – сказав Зеленський.

Він додав, що не хоче говорити з Путіним, але мусить, щоб зупинити війну.

3 березня у Білорусі пройшов другий раунд переговорів мід делегаціями України і Росії.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що «потрібних Україні результатів поки що немає», але є рішення тільки щодо організації гуманітарних коридорів.

Подробиць він не навів.

Перед зустріччю Подоляк назвав пріоритетні для Києва питання: негайне припинення вогню, перемир’я, гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст.

Президент Росії Володимир Путін 3 березня у телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що завдання російської «операції» (так влада Росії називає масштабне вторгнення в Україну) в будь-якому разі будуть виконані, незалежно від результатів переговорів.

«Спроби виграти час шляхом затягування переговорів призведуть лише до того, що у нашій переговорній позиції з’являться додаткові вимоги до Києва», – заявили у Кремлі.

Макрон після розмови заявив, що Путін чекає, що світ виконає його умови.

Агенція AFP цитувала неназваного представника адміністрації президента Франції, який заявив, що Макрон після розмови з Путіним «очікує, що найгірше ще попереду – з огляду на те, що нічого зі сказаного Путіним не обнадіювало».