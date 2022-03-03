ОП: другий раунд переговорів із РФ завершено, є рішення про організацію гуманітарних коридорів

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє про завершення другого раунду переговорів із делегацією Росії, які проходили в Білорусі.

«Другий раунд перемовин завершено. На жаль, потрібних Україні результатів поки що немає. Є рішення тільки щодо організації гуманітарних коридорів», – написав Подоляк, який бере участь у переговорах, 3 березня в твітері.

Подробиць він не навів.

Перед зустріччю Подоляк назвав пріоритетні для Києва питання: негайне припинення вогню, перемир’я, гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст.

Про ці теми напередодні заявляв і помічник президента Росії Володимир Мединський, який входить до російської делегації.

Президент Росії Володимир Путін 3 березня у телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що завдання російської «операції» (так влада Росії називає масштабне вторгнення в Україну) в будь-якому разі будуть виконані, незалежно від результатів переговорів.

«Спроби виграти час шляхом затягування переговорів призведуть лише до того, що у нашій переговорній позиції з’являться додаткові вимоги до Києва», – заявили у Кремлі.

Макрон після розмови заявив, що Путін чекає, що світ виконає його умови.

Агенція AFP цитувала неназваного представника адміністрації президента Франції, який заявив, що Макрон після розмови з Путіним «очікує, що найгірше ще попереду – з огляду на те, що нічого зі сказаного Путіним не обнадіювало».

Перший раунд переговорів відбувся 28 лютого. Тоді в Офісі президента України назвали переговори важкими, але «вже без будь-яких обов’язкових ультиматумів».

В офісі Володимира Зеленського перед переговорами заявляли, що Київ наполягатиме на негайному припинення вогню і виведенні російських військ з України.

Президент України Володимир Зеленський раніше відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.