Переговори про закінчення війни можуть проходити у країні, звідки не летять ракети – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Мінськ не може бути майданчиком для переговорів із припинення війни, яку розпочала Росія проти України. Він сказав про це під час відеозвернення до громадян Білорусі, оприлюдненого вранці 27 лютого.

«Чотири дні тому саме з білоруської території пішли крилаті ракети, літаки, гелікоптери, техніка. Били по наших домівках, били по наших життях. Пішла важка техніка… Саме тому зараз ми говоримо – не Мінськ. Майданчиком можуть бути інші міста для зустрічі. Звичайно, ми хочемо миру. Ми хочемо зустрічатись, ми хочемо закінчення війни! Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – це ми запропонували російській стороні», – сказав Зеленський.

Він додав, що «будь-яке інше місто підходить у країні, з території якої не летять ракети. Лише так переговори можуть бути чесними. І можуть справді закінчити війну».

Зеленський закликав білорусів зробити свій вибір: «Будьте Білоруссю, а не Росією! Цей вибір ви робите саме зараз. Саме сьогодні… Щиро бажаю Білорусі знову стати тією доброю, безпечною Білоруссю, яку всі бачили ще недавно. Зробіть правильний вибір. Я впевнений, що це головний вибір вашого великого народу».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.