ОП: Україна за повноцінні переговори і проти ультиматумів РФ

Президент Володимир Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови й ультиматуми з боку Росії, «лише повноцінні переговори», заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Будь-яка війна неминуче завершується перемовинами. Україна почула переговорну позицію, яку окреслили в Москві. Вони знають наш погляд на переговорний формат і нашу переговорну позицію. Тому їхні коментарі про те, що ми нібито відмовилися від перемовин, – це просто частина їхньої тактики. Вони намагаються завести переговори в глухий кут ще до їх початку», – сказав він.

«Зрозуміло, що потрібен інший підхід. Переговори повинні базуватися на здоровому глузді і бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення в інтересах людей і національної державності України. Своїм спротивом українці довели, що загнати нас у глухий кут – це нереалістична амбіція. Ну а брехню росіян про те, що нібито у їхніх сил був наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на суботу. І сьогодні вранці. Бої були жорстокими, з максимальною інтенсивністю», – додав він.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.