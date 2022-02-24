ЄС погодив нові санкції проти Росії

Лідери країн Євросоюзу погодили новий пакет санкцій проти Росії після початку нового воєнного вторгнення на територію України. Обмеження торкнуться російської енергетики, транспорту, товарів подвійного призначення, деяких візових питань, повідомила Європейська рада ввечері 24 лютого.

Брюссель також розширить «чорний список» фізичних осіб. Подробиці поки що не розкривають.

Брюссель має намір підготувати додаткові санкції, які також поширюватимуться на деяких білоруських громадян та компанії.

ЄС засудив агресію Росії проти України. Єврорада наголосила, що Москва грубо порушила міжнародне право й основні принципи ООН.

Раніше 24 лютого санкції проти Кремля оголосили США і Велика Британія. Насамперед вони зачіпають ВТБ і низку великих російських банків. Лондон забороняє «Аерофлоту» приземлятися в британських аеропортах. Про санкції також оголосила Канада.

24 лютого, в день нового масштабного вторгнення Росії в Україну, російський ринок акцій пережив найбільший обвал за всю історію.