Путін о 5-й ранку оголосив про початок операції на Донбасі (оновлено)

О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив, що ухвалив рішення про початок проведення спецоперації на Донбасі після прохання угруповань «ДНР» та «ЛНР». Він наголосив, що в плани Росії не входить окупація українських земель. Президент закликав українських військовослужбовців скласти зброю та «йти додому».

«Відповідно до ст. 51 Статуту ООН, із санкції Ради Федерації мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції... Ми прагнутимемо демілітаризації та денацифікації України», – сказав президент в ефірі «Росія-24». Він зазначив, що розраховує на «консолідовану позицію парламенту» щодо цього питання.

«Ми прагнутимемо демілітаризації та денацифікації України. А також передачу суду тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, у тому числі і громадян Російської Федерації», - сказав Путін.

«Ні у кого не має бути сумніву, що прямий напад на Росію призведе до розгрому та жахливих наслідків для потенційного агресора», – наголосив президент.

Надходять повідомлення про вибухи у Краматорську, Харкові та Києві.

Повідомляється мінімум про чотири вибухи в Краматорську, потужний вибух в Одесі, Бердянську, початок потужних обстрілів на Донбасі.

У столиці України вибухи чули мешканці Позняків та Троєщини. Тим часом повідомляється про вибухи та стрілянину в районі аеропорту «Бориспіль».

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