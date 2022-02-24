Британія запроваджує санкції проти банку ВТБ та «Аерофлоту»

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про нові санкції проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляють Sky News та Бі-Бі-Сі.

Нові санкції передбачають:

– Заморожування активів ВТБ та інших великих російських банків, а також фізичних осіб та компаній;

– Заборона на польоти «Аерофлоту» до Великої Британії;

– Обмеження суми депозитів, які громадяни Росії зможуть зберігати у британських банках;

– Заборону для великих російських компаній отримувати фінансування на британському ринку;

– Обмеження на експорт високих технологій та обладнання для нафтопереробки до Росії.

Аналогічні обмежувальні заходи будуть запроваджені також щодо Білорусі.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою». За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».