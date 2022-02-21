Reuters: США підготували санкції на транзакції російських банків

Адміністрація президента США Джо Байдена підготувала проєкт санкцій проти Москви, які забороняють кореспондентські відносини банків США та Росії, що дозволяють здійснювати міжнародні транзакції. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела. Ці заходи, за словами співрозмовників агентства, будуть запроваджені лише в разі повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

За інформацією агентства, під санкції з великою ймовірністю потраплять ВТБ, «Сбербанк», ВЕБ.РФ та «Газпромбанк», але остаточний перелік поки що не сформований. Крім того, Білий дім планує запровадити обмеження проти фізичних та юридичних осіб. Їм заморозять активи та заборонять будь-які транзакції. Адміністрація США відмовилася коментувати цю інформацію.

При цьому американські офіційні особи 20 лютого знову заявили, що запровадження санкцій проти Росії до імовірного вторгнення не розглядається.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила 20 лютого про готовність ЄС застосувати проти Росії «найсильніший важіль впливу – економічні санкції» в разі нападу на Україну. Крім того, за її словами, обмеження будуть запроваджені на всі товари, які потрібні Росії для модернізації та диверсифікації економіки. Економіка – це «найслабше місце Росії», і потенційні обмеження «практично відріжуть країну від міжнародних фінансових ринків», додала фон дер Ляєн.

У понеділок, 21 лютого, міністри закордонних справ країн Європейського союзу обговорять на зустрічі в Брюсселі кризу навколо України та можливу відповідь у разі російського вторгнення.

«Ми не обговорюватимемо санкції, які мають бути вжиті проти Росії за напад на Україну, поки напад не стане фактом. Сподіваємося, що ніколи. Але якщо таке трапиться, ми негайно викладемо на стіл ці санкції, вони будуть обговорені та схвалені в дуже короткий термін», – цитує високопосадовця Євросоюзу Бі-Бі-Сі.

З осені минулого року США заявляють про концентрацію російських військових біля кордонів з Україною. Країни Заходу говорять про реальну загрозу російського вторгнення впродовж найближчих днів.

Росія заперечує плани вторгнення, наголошуючи, що її війська перебувають поблизу українських кордонів через бойові навчання. Москва також відкидає звинувачення в агресії щодо України та присутності її військових на сході України.