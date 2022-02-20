Джонсон розповів, якими будуть санкції Заходу проти Росії в разі нового вторгнення в Україну

Велика Британія та США в разі нового російського вторгнення в Україну запровадять проти Москви жорсткіші санкції, ніж планувалося раніше. Про це заявив в інтервʼю «Бі-Бі-Сі» британський премʼєр-міністр Борис Джонсон.

За його словами, майбутні санкційні заходи можуть включати «заборону російським компаніям торгувати у фунтах і доларах», що вдарить по Росії дуже сильно. Як сказав Джонсон, урок, який слід отримати з анексії Криму Росією, полягає в тому, що «ви не можете просто дозволити Володимиру Путіну, щоб йому це минулося». Дані свідчать про те, що Росія планує «найбільшу війну в Європі з 1945 року», і всі ознаки вказують на те, що цей план уже в певному сенсі реалізується, додав Джонсон.

Інтервʼю з Борисом Джонсоном було записане, коли він перебував у Мюнхені, де брав участь у міжнародній конференції з безпеки, що відбулася 19 і 20 лютого.

Захід побоюється, що Росія може напасти на Україну впродовж найближчих днів. За останніми оцінками уряду США, вздовж українського кордону Росія зосередила імовірно від 169 до 190 тисяч своїх військових. Як зазначає «Бі-Бі-Сі», цифри включають зосередження військових як у Росії, так і на території Білорусі, де продовжені спільні навчання Москви та Мінська. Також цифри даються з урахуванням підтримуваних Москвою бойовиків на Донбасі.

Як зазначив Борис Джонсон, будь-який конфлікт може бути «кривавим і затяжним», а російський президент Путін, за словами Джонсона, просто не усвідомлює масштабу катастрофи.

Президент США Джо Байден поінформував західних союзників, що за оцінками розвідки, російське вторгнення може включати не лише атаку зі сходу України, через Донбас, але також із території Білорусі та з подальшим підходом до Києва. Цими деталями також поділився Джонсон.

Росія плани вторгнення неодноразово заперечувала, наголошуючи, що її війська перебувають поблизу українських кордонів через бойові навчання. Москва також відкидає звинувачення в агресії щодо України та присутності її військових на сході України.

У грудні 2021 року Москва висунула до США та НАТО вимоги про гарантії безпеки. Найголовнішою з цих вимог є те, щоб Україну не приймали до НАТО. Росія вважає вступ сусідньої країни до альянсу загрозою для своєї безпеки.

Стратегічна мета – вступ до НАТО та ЄС – записана в українській конституції. Україна підтримує з цими організаціями тісні контакти.