Зеленський пропонує скликати саміт постійних членів Ради безпеки ООН, України, Туреччини і Німеччини

Президент України Володимир Зеленський пропонує в найближчі тижні скликати саміт держав – постійних членів Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй, за участю України, Туреччини і Німеччини. Він сказав про це під час виступу на 58-й Мюнхенській конференції з питань безпеки 19 лютого.

За його словами, метою засідання було б розв’язання безпекових викликів у Європі і напрацювання «нових, дієвих безпекових гарантій для України».

«Гарантій сьогодні, поки ми не є членом оборонного Альянсу. І фактично перебуваємо в сірій зоні – у безпековому вакуумі», – сказав президент.

Крім того, він наголосив, що зараз важливо продовжити дієво підтримувати Україну, її обороноздатність.

«Надання Україні чіткої європейської перспективи, наявних для країн-кандидатів інструментів підтримки, чітких і осяжних часових меж вступу в Альянс. Підтримати трансформації в нашій країні. Створити для України Фонд стійкості та відновлення, програму ленд-лізу, постачання новітніх озброєнь, техніки, обладнання для нашої армії – армії, яка захищає всю Європу. Виробити ефективний пакет превентивних санкцій для стримування агресії. Гарантувати енергетичну безпеку України, забезпечити її інтеграцію в енергетичний ринок ЄС, коли Nord Stream 2 використовується як зброя», – сказав Зеленський.

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.

Розвідка США вважає заяви російського Міноборони про відведення військ від кордону з Україною навмисним обманом, «хитрістю», спрямованою на те, щоб ввести в оману Сполучені Штати Америки й інші держави, написало видання The Washington Post 18 лютого із посиланням на чотирьох американських посадовців.

Президент США Джо Байден вважає, що російський лідер Володимир Путін уже ухвалив рішення про нову масштабну агресію проти України. Про це він заявив у Білому домі 18 лютого, відповідаючи на пряме запитання журналіста про це.

«На цей момент я думаю, що він ухвалив таке рішення, я маю підстави так говорити», – сказав американський президент.