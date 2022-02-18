Байден вважає, що «Путін ухвалив рішення» про нове вторгнення в Україну

Президент США Джо Байден вважає, що російський лідер Володимир Путін уже ухвалив рішення про нову масштабну агресію проти України. Про це він заявив у Білому домі 18 лютого, відповідаючи на пряме запитання журналіста про це.

«На цей момент я думаю, що він ухвалив таке рішення, я маю підстави так говорити», – сказав американський президент.

Наприкінці пресконференції журналісти попросили Байдена однозначно відповісти, чи він переконаний, що Путін має намір вторгнутися в Україну, і президент США однозначно сказав «так». «Тобто про дипломатію вже не йдеться?» – уточнили із зали. «Ні, до того як він усе зробить, дипломатія ще можлива», – відповів Байден. «А чому ви вважаєте, що він взагалі розглядає цю можливість (вторгнення – ред.)?» – запитали журналісти. «У нас є достатні розвідувальні дані», – це були останні слова президента США перед тим, як він сказав «дякую» і залишив приміщення для пресконференцій.

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