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Постріл по дитячому садку в Станиці Луганській міг бути завданий із Хрящівки – Truth Hounds

Наслідки обстрілу дитячого садка на Луганщині, 17 лютого 2022 року

Постріл по дитячому садку в Станиці Луганській 17 лютого, найімовірніше, був здійснений з населеного пункту Хрящівка на території, яку контролює угруповання «ЛНР». Такими є висновки дослідження неурядової організації Truth Hounds, яка займається відстеженням порушень прав людини в умовах конфлікту на Донбасі. Дослідники встановили напрямок пострілу, порівнявши знімки пошкоджень з супутниковими картами.

«Ймовірніше, що місце розміщення бойових позицій артилерійських систем, з яких вівся обстріл смт. Станиця Луганська, знаходиться в районі селища Хрящівка (координати – 48.573612° 39.628393°), яке розташоване на непідконтрольній уряду України території, на відстані близько 18 км. У такому разі, це відповідає можливостям та тактико-технічним характеристикам артсистем калібру 152 мм або 122 мм з використанням активно-реактивного снаряду. Точніше визначення використаного боєприпасу можливе після огляду інших місць влучань», – констатують Truth Hounds.

Організація розглянула також версію обстрілу ЗСУ і вважає її «несерйозною»: «Виходячи з ймовірного азимуту (128-131 градус) та відстані від будівлі садка до лінії розмежування (14,5 км.) існує теоретична можливість, що постріл був здійснений з гармати ЗСУ в районі селища Болотене. Проте, її не можна розглядати всерйоз, адже неможливо перемістити артилерійську установку вдень прямо до лінії розмежування, та ще й тривалий час вести з неї обстріл. Така позиція була б швидко знищена вогнем з добре укріплених позицій «ЛНР» на протилежному високому березі Сіверського Дінця».

Через обстріл зранку 17 лютого було пошкоджено будівлю дитсадка у Станиці Луганській. Снаряд влучив у будівлю, коли там перебували діти. Контузію отримали кілька співробітників закладу, діти не постраждали.

17 лютого на Донбасі розпочалася нова ескалація з боку російських гібридних сил, українські військові повідомляють про десятки обстрілів щодоби, більшість із цих обстрілів відбувається із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.

Обстріли на лінії розмежування 17.02.2022

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