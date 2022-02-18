Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Спостерігачі ОБСЄ масово пішли у відпустку на тлі ескалації

Ядром СММ ОБСЄ в Україні залишилися росіяни – розвідка

Керівництво Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні дозволило брати позачергові відпустки усім співробітникам місії у зв’язку із військово-політичною ситуацією в Україні. Відповідний лист серед працівників СММ було розповсюджено 13 лютого.

Згідно з інформацією, яку журналісти проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії отримали в одному з розвідувальних органів України понад 60% спостерігачів із західних країн та понад 40% українських співробітників скористалися такою можливістю.

Водночас майже всі іноземні міжнародні спостерігачі, окрім громадян РФ та деяких країн СНД, отримали від своїх дипломатичних установ застереження на евакуацію. Фактично ядром СММ ОБСЄ в Україні зараз стали спостерігачі з Росії (понад 90 осіб) та країн СНД.

Радіо Свобода звернулася за офіційним коментарем до Місії, там не спростували і не підтвердили цю інформацію. Водночас послалися на повідомлення для преси від 13 лютого, у якому йдеться про те, що окремі держави-учасниці ОБСЄ вирішили, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в СММ, варто залишити Україну в наступні кілька днів.

Напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до представників моніторингової місії ОБСЄ та дипломатів, щоби вони лишалися в Україні й фіксували обстріли бойовиків на Донбасі.

Обстріли на лінії розмежування 17.02.2022

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

  • Зображення 16x9

    Ярослав Кречко

    Кореспондент та ведучий телепроєкту «Донбас.Реалії». У редакції Радіо Свобода – з 2017 року. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. У телевізійній журналістиці – з 2007 року. Спочатку працював у Львові, з 2011 року – у Києві. З літа 2014 року висвітлюю події на Донбасі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG