МЗС: Україна не готує диверсії чи наступ на Донбасі

Слідом за міністром оборони та головнокомандувачем ЗСУ Міністерство закордонних справ України заперечило наявність планів будь-якого наступу чи диверсій на непідконтрольних урядові України частинах Донецької та Луганської областей.

«Твердження про нібито намір української влади розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях не відповідають дійсності. Україна також не проводить та не планує жодних диверсій на Донбасі. Ми категорично відкидаємо спроби Росії загострити і так напружену безпекову ситуацію. Залишаємося непохитно відданими політико-дипломатичному врегулюванню, разом із партнерами докладаємо максимальних зусиль, аби знизити напругу та втримати ситуацію в руслі дипломатичного діалогу», – ідеться в заяві, оприлюдненій речником МЗС України Олегом Ніколенком.

Заява також містить заклик до міжнародної спільноти «негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підважують процес політико-дипломатичного врегулювання».

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні. Очікується, що перші автобуси з евакуйованими виїдуть у напрямку Росії вже цього вечора.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі.

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