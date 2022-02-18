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Угруповання «ЛНР» також оголосило про евакуацію цивільних до Росії

Ватажок угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник

Ватажок підконтрольного Росії угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник слідом за колегами з окупованого Донецька 18 лютого закликав жителів виїхати до Росії, а своїх підлеглих закликав допомогти населенню дістатися до прикордонних пунктів пропуску. Його заяву оприлюднив головний інформаційний ресурс бойовиків, які контролюють Луганськ і частину Луганської області.

За словами Пасічника, Росія «готова забезпечити організований прийом та розміщення на своїй території мешканців ЛНР».

Раніше про евакуацію мешканців до Росії оголосив ватажок «ДНР» Денис Пушилін.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «не володіє інформацією», чи погоджене це рішення проросійських угруповань із владою Росії. Відповідаючи на запитання про те, чи готова Росія прийняти біженців, Пєсков повторив, що «не має інформації» і «не знає, з ким були контакти» з цього питання.

Від ранку 17 лютого надходять повідомлення про щільні обстріли на Донбасі, зокрема по цивільних об’єктах.

Штаб операції Об’єднаних сил повідомляє, що станом на 14:00 18 лютого з боку бойовиків зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню, 34 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат у ЗСУ немає. Щільні обстріли, попри рижим припинення вогню, почалися з учорашнього ранку. Бойовики в обстрілах звинувачують українську сторону.

Обстріли на лінії розмежування 17.02.2022

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