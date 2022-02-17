Обстріли з боку гібридних сил Росії: ексклюзивні фото з Врубівки

Від ранку 17 лютого надходять повідомлення про щільні обстріли на Донбасі, зокрема по цивільних об’єктах. Жителі околиць Донецька повідомляли, що зранку чули роботу важкої артилерії.



У Врубівці Луганської області вранці обстрілом пошкодило ліцей. Снаряд ліг за три десятки метрів від будівлі, осколки потрапили у вікна і стіни, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії з місця.

Обстріл почався приблизно о 10:30. На уроках перебували 37 молодших школярів і 16 дорослих. Діти і вчителі не постраждали, їх оперативно евакуювали, проте вони були налякані.

Всього по селищу лягли 5-6 мін, за попередніми даними, ствольної артилерії 122 калібру, але слідча група ще працює. Пошкоджений один приватний будинок – він був порожній. Решта снарядів не пошкодили цивільні будівлі, постраждалих немає.



Пресцентр операції Об’єднаних сил повідомляє, що станом на 11:00 17 лютого на Донбасі з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксували 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Бойовики на своїх ресурсах пишуть, що то ЗСУ у четвер обстрілюють окуповані території Донеччини та Луганщини.



Раніше Радіо Свобода уже повідомляло, що у Мар’їнці Донецької області на зупинці громадського транспорту жінка зазнала осколкового поранення в руку. Також через обстріл із боку гібридних сил на Донбасі вранці була пошкоджена будівля дитсадка у Станиці Луганській, постраждали троє працівників закладу, а також – локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.