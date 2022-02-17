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Обстріли з боку гібридних сил Росії: ексклюзивні фото з Врубівки

Від ранку 17 лютого надходять повідомлення про щільні обстріли на Донбасі, зокрема по цивільних об’єктах. Жителі околиць Донецька повідомляли, що зранку чули роботу важкої артилерії.

У Врубівці Луганської області вранці обстрілом пошкодило ліцей. Снаряд ліг за три десятки метрів від будівлі, осколки потрапили у вікна і стіни, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії з місця.

Обстріл почався приблизно о 10:30. На уроках перебували 37 молодших школярів і 16 дорослих. Діти і вчителі не постраждали, їх оперативно евакуювали, проте вони були налякані.

Всього по селищу лягли 5-6 мін, за попередніми даними, ствольної артилерії 122 калібру, але слідча група ще працює. Пошкоджений один приватний будинок – він був порожній. Решта снарядів не пошкодили цивільні будівлі, постраждалих немає.

Пресцентр операції Об’єднаних сил повідомляє, що станом на 11:00 17 лютого на Донбасі з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксували 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Бойовики на своїх ресурсах пишуть, що то ЗСУ у четвер обстрілюють окуповані території Донеччини та Луганщини.

Раніше Радіо Свобода уже повідомляло, що у Мар’їнці Донецької області на зупинці громадського транспорту жінка зазнала осколкового поранення в руку. Також через обстріл із боку гібридних сил на Донбасі вранці була пошкоджена будівля дитсадка у Станиці Луганській, постраждали троє працівників закладу, а також – локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Внаслідок обстрілу дитячого садка у Станиці Луганській з боку підтримуваних Росією бойовиків вранці 17 лютого постраждали дві жінки і один чоловік, загалом у закладі під час обстрілу перебували 20 дітей і 18 працівників, повідомило оперативно-тактичне угруповання &laquo;Північ&raquo;, у межах відповідальності якого стався обстріл. Обстріл&nbsp;стався близько 9:00 і вівся з важкого озброєння
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Внаслідок обстрілу дитячого садка у Станиці Луганській з боку підтримуваних Росією бойовиків вранці 17 лютого постраждали дві жінки і один чоловік, загалом у закладі під час обстрілу перебували 20 дітей і 18 працівників, повідомило оперативно-тактичне угруповання «Північ», у межах відповідальності якого стався обстріл.

Обстріл стався близько 9:00 і вівся з важкого озброєння
Пошкоджена будівля ліцею у Врубівці Луганської області, 17 лютого 2022 року
2 Пошкоджена будівля ліцею у Врубівці Луганської області, 17 лютого 2022 року
Снаряд ліг за три десятки метрів від будівлі
3 Снаряд ліг за три десятки метрів від будівлі
Обстріл почався приблизно о 10:30. На уроках перебували 37 молодших школярів і 16 дорослих
4 Обстріл почався приблизно о 10:30. На уроках перебували 37 молодших школярів і 16 дорослих
Осколки від снаряду потрапили у вікна і стіни будівлі
5 Осколки від снаряду потрапили у вікна і стіни будівлі
Діти і вчителі не постраждали, їх оперативно евакуювали, проте вони були налякані
6 Діти і вчителі не постраждали, їх оперативно евакуювали, проте вони були налякані
Пресцентр ООС повідомив, що станом на 11:00 17 лютого на Донбасі з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксували 29 порушень режиму припинення вогню
7 Пресцентр ООС повідомив, що станом на 11:00 17 лютого на Донбасі з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксували 29 порушень режиму припинення вогню
Обстріл з боку російських гібридних сил відбувся на тлі скупчення російських регулярних військ на кордонах України
8 Обстріл з боку російських гібридних сил відбувся на тлі скупчення російських регулярних військ на кордонах України
Всього по селищу лягли 5-6 мін, за попередніми даними, ствольної артилерії 122 калібру,&nbsp; слідча група ще працює
9 Всього по селищу лягли 5-6 мін, за попередніми даними, ствольної артилерії 122 калібру,  слідча група ще працює
Пошкоджений також один приватний будинок &ndash; він був порожній
10 Пошкоджений також один приватний будинок – він був порожній
Решта снарядів не пошкодили цивільні будівлі, постраждалих немає
11 Решта снарядів не пошкодили цивільні будівлі, постраждалих немає
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