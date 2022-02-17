Через обстріли бойовиків пошкоджено будівлю дитсадка на Луганщині

Через обстріл гібридних сил на Донбасі пошкоджено будівлю дитсадка у Станиці Луганській, повідомили у гуманітарній місії «Проліска».

Згідно з повідомленням, обстріл стався між 9–10 годинами ранку четверга – снаряд влучив у будівлю, коли там перебували діти. За попередньою інформацією, контузію отримали дві співробітниці закладу. Цю інформацію також підтвердили Радіо Свобода військові підрозділів, які базуються на цій ділянці.

Також, за їхніми словами, є потрапляння в залізничне депо у Станиці Луганській. По Лобачевому застосовувались снаряди калібру 152 мм, по Причепилівці – 122 калібру.

Як повідомили у штабі ООС, станом на 8 годину ранку зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Бойовики на своїх ресурсах повідомляють про два обстріли на Луганщині.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».