Агресором є Росія – в ЄС, США і Британії відреагували на обстріли на Донбасі

В Європейському союзі і США засудили загострення на Донбасі, зокрема обстріл дитячого садка у Станиці Луганській 17 лютого.

«Під час обстрілу Росією Станиці Луганської на підконтрольній українській владі території на Донбасі пошкоджено дитячий садок, поранено двоє вчителів (за даними пресцентру ООС, у трьох працівників закладу – контузія – ред.), вийшло з ладу енергопостачання. Ясно, хто є агресором на Донбасі – Росія», – йдеться в заяві посольства у твітері.

«Цей напад, як і багато інших, є огидним порушенням Росією Мінських угод і знову демонструє нехтування Росією українським цивільним населенням по обидва боки лінії зіткнення», – додали у диппредставництві.

Високий представник ЄС із питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель у своїй заяві наголосив, що Європейський союз «рішуче засуджує» обстріл дитячого садка у Станиці Луганській.

«Такий невибірковий обстріл цивільної інфраструктури – абсолютно неприйнятний і є явним порушенням режиму припинення вогню та Мінських домовленостей», – йдеться в заяві.

За його словами, ЄС закликає до негайного припинення ескалації насильства і висловлює вдячність Україні за її «незмінну стриманість».

«Як Європейський Союз ми єдині в нашій непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Європейський союз повністю підтримує роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і закликає до її безперешкодного доступу на всю територію України відповідно до її мандату», – наголосив Боррель.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка 17 лютого була в Києві, заявила, що Росія намагається сфабрикувати привід для вторгнення в Україну.

«Повідомлення про нібито незвичні військові дії України на Донбасі є відвертою спробою російського уряду сфабрикувати привід для вторгнення. Це прямісінько як з кремлівської методички», – написала Трасс у твітері вдень 17 лютого.

У пресцентрі операцій Об’єднаних сил станом на 22:00 17 лютого повідомили, що з боку підтримуваних Росією бойовиків за добу зафіксували 50 порушень, 39 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

За повідомленням, внаслідок обстрілів один військовий був поранений, ще один – травмований. Поранені також двоє цивільних жителів, у трьох – контузія. Зокрема, снаряди влучали у дитячий садок, на територію школи, в житловий будинок, у локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Бойовики ж на своїх ресурсах пишуть, що то ЗСУ обстрілювали окуповані території Донеччини та Луганщини.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що Україна не планує ніяких наступальних операцій і обстрілів цивільних жителів на Донбасі. Він заявив про це у відповідь на інформацію з ОРДО, що «у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням».

Залужний додав, що відповідальність за ситуацію на окупованих територіях «несе держава-окупант Російська Федерація».