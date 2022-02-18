Україна не планує наступальних операцій на Донбасі – головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявляє, що Україна не планує ніяких наступальних операцій і обстрілів цивільних жителів на Донбасі.

«За інформацією, що надходить з ОРДО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням. Офіційно повідомляємо: Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей і норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Наші дії мають винятково оборонний характер», – йдеться в заяві, оприлюдненій у ніч на 18 лютого.

Залужний наголосив, що відповідальність за ситуацію на окупованих територіях «несе держава-окупант Російська Федерація».

«Будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією», – заявив головнокомандувач.

За його словами, українська сторона інформує міжнародні організації про підготовку таких провокацій.

У пресцентрі операцій Об’єднаних сил станом на 22:00 17 лютого повідомили, що з боку підтримуваних Росією бойовиків за добу зафіксували 50 порушень, 39 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

За повідомленням, внаслідок обстрілів один військовий був поранений, ще один – травмований. Поранені також двоє цивільних жителів, у трьох – контузія. Зокрема, снаряди влучали у дитячий садок, на територію школи, в житловий будинок, у локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Бойовики ж на своїх ресурсах пишуть, що то ЗСУ обстрілювали окуповані території Донеччини та Луганщини.