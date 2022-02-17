«Это рекорд за шесть лет». Удар по детскому саду и школе: что сейчас происходит на Донбассе

152-мм, 122-мм, 120-мм . Все это грохотало сегодня на Донбассе: ствольная артиллерия и минометы. Под огнем оказались почти 30 (!) населённых пунктов: Станица Луганская, Врубовка, Марьинка, Екатериновка, Золотое, Светлодарск, Попасная, Старогнатовка и другие. Кроме военных, среди которых один получил ранение и еще двое легкие контузии, пострадали, по меньшей мере, четверо гражданских. Радио Донбасс.Реалии отслеживало ситуацию весь день в разных точках региона. Подводим итог и пытаемся разобраться в причинах.

В Станице Луганской утром 17 февраля снаряд подконтрольных России формирований угодил в здание детского сада. Это случилось между 9-ю и 10-ю часами утра. В садике находились дети. Контузию получили две сотрудницы.

В детсад попала «болванка» 122-мм, рассказал Радио Донбасс.Реалии военный: «Снаряд разрушил несколько слоев кирпича, но не разорвался. Трудно представить, что было бы, если бы сдетонировал. Думаю, от садика ничего бы не осталось».

«Контузило двоих вопитательниц и технического работника. В этой группе 26 человек, и детей прятали в коридоре. Чудом никто из них не пострадал», – рассказывает житель поселка Дмитрий Билько, который работает координатором мобильной бригады социально-психологической помощи МБФ «Українська фундація громадського здоров’я». После основного утреннего обстрела в обед с окраин Станицы Луганской все еще были слышны отдельные взрывы небольшого калибра. Таких обстрелов, вспоминает мужчина, не было с 2015-2016 годов, а последний раз в поселок прилетало в декабре плошлого года.

Позже Нацполиция Донецкой области показала, как детей эвакуировали из здания после удара.

Другой снаряд в Станице Луганской попал в железнодорожную станцию Кондрашевская-Новая: пострадали тепловоз и несколько зданий депо.

Сразу после этого Радио Донбасс.Реалии стало известно, что прямо на автобусной остановке Марьинки, это уже Донецкая область, была ранена 65-летняя местная жительница. С осколочными ранениями левой кисти и живота ее увезли в больницу в Курахово. С Валентиной Гордеевой в больнице пообщался волонтер Константин Реуцкий. Она рассказала: «Я бегом в магазин, пока стреляют. И возле магазина меня снаряд... Кровь хлещет, мне женщина дала платочек. Я уже дальше не слышала, что было, потому что была в шоке».

В детском центре искусств Марьинки посекло стены и окна.

И это еще не все горячие точки четверга на Донбассе.

Во Врубовке Луганской области пострадала школа. Снаряд упал в тридцати метрах от здания. Когда наш корреспондент Левко Стек приехал туда, воронку изучала следственная группа. По траектории входа снаряда было видно, что прилетел он со стороны оккупированного Первомайска.

В этот момент внутри было 37 учеников младшей школы и 16 преподавателей. Все спрятались в подвале школы. Снаряды повредили газопровод, без газа сидят 70 квартир и 96 частных домов. Также во Врубовке был разбит жилой дом.

Жители Донецка тоже слышали небывалые обстрелы на окраинах: доносилось аж до центра города. Сами группировки «ДНР» и «ЛНР» утверждают, что это Украина «предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий».

Кроме гражданских, российские гибридные силы также обстреливали в течение дня и позиции украинских военных. По состоянию на 17.00, по данным Министерства обороны Украины, силы ВСУ были под огнем 40 раз. Для сравнения, вчера – десять. По позициям в районе Троицкого прилетели 16 танковых снарядов. Это очень громко.

По Попасной стреляли из 152-мм артиллерии. В Желобке, Крымском, Новотошковке, Екатериновке, Золотом, Красногоровке и Светлодарске обстрелы велись из калибров 120-мм, 122-м, а также из СПГ, рапир и стрелкового оружия. «В Светлодарске, – говорит один из военных, который несет там службу, – такого не помнят года три точно. Лупашило часа два с самого утра. Люди здесь находятся в состоянии шока – им, к счастью, не досталось, но окрестности города боевики достаточно перемолотили».

82-й калибр летел в сторону Майорска, и туда оперативно отправился корреспондент Радио Донбасс.Реалии Марьян Кушнир.

«Пока я ожидал это включение, снаряды так же взорывались неподалеку», – рассказал он в 17:00.

Какая причина?

Волонтер благотворительного фонда «Повернись живим» Андрей Рымарук вышел с нами на связь как раз в момент, когда возвращался с Донбасса. Ситуация из-под контроля ВСУ не выйдет, уверяет он.

«Это чистой воды провокация. Это ответ Путина на заявления Байдена. Сейчас у России не остается другого выхода, кроме как накалять ситуацию на востоке», – говорит он. 40 обстрелов лишь за полдня, и сутки еще не окончены: количество обстрелов будет рекордным с 2016 года, прогнозирует Рымарук.

Социолог, эксперт центра «Реализация и анализ несистемных действий» Дмитрий Громаков согласен, что обострение связано с заседанием Совбеза ООН и ответами, полученными на «ультиматум Путина» от США. Громаков считает, что Россия пытается создать основания для введения так называемых «миротворцев» на оккупированную часть Донбасса для «приднестровизации» конфликта.

«Россияне пытаются максимально легилазовать свое присутствие в ОРДЛО и оккупацию. Они могли бы в таком случае получить гарантии, статус «миротворцев», и активность на линии соприкоснования быстро прекратится. Это сценарий 2008 года в Грузии, когда они спровоцировали атаку грузинской армии на «миротворцев», – говорит Громаков. То есть так Россия может получить гарантии безопасности от Запада, продолжая оставаться на украинской территории.

Но есть еще много интересного. Слушайте полный эфир:

«Нужны планы по эвакуации детей»

Война продолжает влиять на детей, а последние недели – особенно сильно: вырос уровень тревоги, дети стали замкнутыми, один ученик начал носить в школу нож, делится Дарья Касьянова, глава правления ОО «Українська мережа за права дитини».

А как поступать с детьми в случае обострения или военного вторжения? 24 декабря 2021 года представители правозащитных организаций, которые помогали эвакуировать семьи и детей из Донецка и Луганска, обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Они попросили организовать координационный совет, который был планировал действия и давал рекомендации интернатным учреждениям, где находятся дети, а также приемным семьям, детским домам семейного типа, семьям, которые растят детей с инвалидностью. Но, констатирует Дарья Касьянова, желание сотрудничать высказала только Дарья Герасимчук, это советница уполномоченного по правам ребенка. «Параллельно мы обзвонили в областях службы по делам детей, сотрудников интернатных учреждений и спросили: знают ли они что-то о планах безопасности, реагирования, – и получили информацию, что люди об этом не знают. Плюс, к нам обращаются приемные семьи, детские дома семейного типа: они тоже обращались к местным властям, чтобы убедиться, что какие-то планы есть. Но это информацией с ними не поделились: сказали, что все нормально и под контролем».

Катерина, социальный работник благотворительной организации «СОС Дитячі містечка Україна», которая поддерживает около 200 детей в возрасте от 0 до 18 лет на территории Станично-Луганской громады, говорит:

«При возобновлении активных обстрелов дети находятся в тревожном состоянии. У кого-то плач, истерика. Те, кто постарше, более спокойны… На физилогии ребенка это может отразиться нарушениями речи, могут быть страхи, боязнь оставаться самому, спать самому, могут быть энурезы, более серьезные неврологические заболевания», – описывает ситуацию Катерина.

Куда жители могут обратиться за помощью? В Станице Луганской это офис по улице 1 мая, 33. Телефон: 0503997531. Здесь контакты организации в разных городах Украины.

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