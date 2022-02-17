Обстріл Станиці Луганської: у трьох працівників дитсадка – контузія

Внаслідок обстрілу дитячого садка у Станиці Луганській з боку підтримуваних Росією бойовиків вранці 17 лютого постраждали дві жінки і один чоловік, загалом у закладі під час обстрілу перебували 20 дітей і 18 працівників, повідомило оперативно-тактичне угруповання «Північ», у межах відповідальності якого стався обстріл.

Обстріл стався близько 9:00 і вівся з важкого озброєння, йдеться в повідомленні.

«В результаті атаки окупантів постраждали троє працівників дитячого садочку – дві жінки і чоловік отримали контузії. Вихованці садочка, на щастя, залишилися неушкодженими. На час провокації з боку НЗФ в закладі було 20 дітей та 18 працівників, яких евакуювали», – йдеться в повідомленні.

За даними ОТУ «Північ», внаслідок обстрілу половина населеного пункту залишилася без електропостачання.

«Та на цьому провокації ворога не завершилися. ЗМІ ОРЛО, зокрема телеграм-канали так званих «Сводок ополчєнія», розповсюдили фото та відео зі зруйнованого окупантами ж дитсадка, підкріпивши їх псевдозвинуваченнями в бік Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» раніше повідомили, що під час артобстрілу з непідконтрольної владі України території зазнало пошкоджень локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

«За попередньою інформацією, працівники структурних підрозділів Донецької залізниці не постраждали. Внаслідок артобстрілу були пошкоджені шибки вікон локомотивного депо та діючий локомотив. Також було частково зруйновано склад на території локомотивного депо», – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, інформація щодо руху поїздів та можливих обмежень буде уточнена.