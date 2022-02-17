Жителі околиць Донецька заявляють, що зранку чули роботу важкої артилерії

Зранку 17 лютого на північно-західних околицях Донецька, у Куйбишевському, Київському і Петровському районі міста було чутно роботу важкої артилерії, розповіли проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії жителі цих районів.

Так із Куйбишевського району, що примикає до Донецького аеропорту повідомляли про потужну артилерійську канонаду, починаючи з 9-ї ранку за Київським часом. У Петровському районі звуки роботи артилерії було чутно слабше, але теж відчувалися. Інший житель Куйбишевського району припустив, що вогонь вівся з району, який називають «Площадка» – на північно-західній околиці міста.



Про це активно пишуть на місцевих сторінках у соцмережах.



Через обстріл із боку гібридних сил на Донбасі вранці 17 лютого була пошкоджена будівля дитсадка у Станиці Луганській. Обстріл стався між 9-ю і 10-ю годинами ранку – снаряд влучив у будівлю, коли там перебували діти.

За попередньою інформацією, контузію отримали дві співробітниці закладу. Цю інформацію також підтвердили Радіо Свобода військові підрозділів, які базуються на цій ділянці.