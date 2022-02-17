США заявляють, що Росія направила ще тисячі військових до кордону України, попри заяви про відведення

Москва продовжує посилювати свою військову присутність біля кордону з Україною, попри свої «неправдиві» заяви про те, що вона почала виводити війська з цього району, заявив Білий дім.

НАТО також поставило під сумнів твердження Росії про відведення військ, а генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що факти суперечать офіційним заявам Москви.

«Навпаки, схоже, що Росія продовжує військове нарощування», – сказав Столтенберґ, який очолює дводенну зустріч міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

Заплановано, що Столтенберґ проведе пресконференцію наприкінці зустрічі 17 лютого (близько 13:00 за київським часом).

У Вашингтоні високопоставлений чиновник Білого дому назвав заяву Москви про відведення військ «неправдивою», сказавши журналістам, що Росія збільшила свою присутність на кордоні з Україною на «цілих сім тисяч військових», деякі з яких прибули 16 лютого.

Чиновник, який побажав залишитися анонімним, також попередив, що Росія може використати «вигаданий привід» для нападу на Україну.

«Ми продовжуємо отримувати ознаки того, що вони можуть у будь-який момент використати вигаданий привід, щоб виправдати вторгнення», – сказав він.

Посадовець додав, що хоча Москва заявила, що хоче досягти дипломатичного рішення, її дії «свідчать про інше».

Держсекретар США Ентоні Блінкен також заперечив твердження Росії про те, що вона відводить людей і техніку з прикордонних районів.

«Ми не побачили відступу», – сказав Блінкен ABC News 16 лютого. За його словами, президент Росії Володимир Путін «може натиснути на курок. Він може натиснути на нього сьогодні. Він може натиснути його завтра. Він може натиснути його наступного тижня. Сили там, якщо він хоче відновити агресію проти України».

Повідомлення надійшли на тлі нарощування Росією сил поблизу кордонів України, через що країни Заходу заявляють про можливу підготовку Москвою нового нападу на Україну.​

Москва заперечує підготовку вторгнення. МЗС Росії неодноразово заявляло про нагнітання істерії.

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.

Президент України Володимир Зеленський під час перебування в Маріуполі наголосив, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.