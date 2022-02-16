Росія заявляє, що ешелон із військовою технікою після навчань залишив Крим

Міністерство оборони Росії заявляє, що ешелон із військовою технікою підрозділів Південного військового округу, що рухається до пункту постійної дислокації, «перетнув Кримський міст». Про це йдеться в заяві відомства 16 лютого.

«Підрозділи Південного військового округу, які завершили участь у тактичних навчаннях на полігонах Кримського півострова, здійснюють марші до пунктів постійної дислокації залізничним транспортом. Особовий склад підрозділу здійснив навантаження бронетехніки на гусеничному ходу: танків, бойових машин піхоти і самохідних артилерійських установок – на залізничні платформи на станціях навантаження», – йдеться в повідомленні.

Після прибуття до пунктів постійної дислокації військових частин техніку будуть готувати «до проведення чергового етапу бойового навчання», додали в Міноборони РФ.

Незалежного підтвердження інформації російського відомства про відведення військової техніки наразі немає.

За оцінкою США, станом на 13 лютого кількість російських військ поблизу України зросла зі 100 000 до 130 000 військових.

Група дослідників Conflict Intelligence Team на основі своїх спостережень за зосередженням російських військ біля українських кордонів напередодні заявила, що підготовка російських військ до можливої операції проти України практично завершена або буде завершена впродовж найближчих днів.

Росія заперечує плани вторгнення. 14 лютого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив про готовність продовжити переговори із Заходом щодо так званих «гарантій безпеки» Росії і додав, що «шанси на домовленості є».

Про готовність Путіна продовжувати переговори в інтерв’ю CNN також заявив його речник Дмитро Пєсков. А Міноборони Росії 15 лютого заявило про повернення в місця дислокації частини своїх військ біля кордонів України. При цьому там додали, що російські військові продовжують навчання на низці напрямків.

Натомість у Державному департаменті США у відповідь на заяви Москви наголосили на необхідності деескалації. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також заявив, що Київ має побачити відведення військ, тоді повірить у деескалацію.

Президент США Джо Байден від час звернення ввечері 15 лютого заявив, що Сполучені Штати не бачать ознак деескалації на українсько-російському кордоні.