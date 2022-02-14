Москва заявила про готовність продовжити переговори із Заходом щодо «гарантій безпеки»

Москва сигналізує, що готова продовжувати переговори із країнами Заходом щодо так званих «гарантій безпеки» та деескалації навколо України.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 14 лютого на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним заявив, що шанси на домовленості зберігаються. Початок цієї зустрічі був показаний на російському телебаченні.

«Шанси на домовленості є», – сказав Лавров на пряме запитання Путіна про те, чи є такі шанси, чи Захід хоче втягнути Росію в нескінченні переговори. За словами Лаврова, Росія отримала від США та НАТО негативні відповіді з більшості питань, про які йшлося у вимогах Москви, проте останні зустрічі та розмови Путіна з лідерами інших країн показують, що не всі можливості для домовленостей вичерпані.

Завтра, 15 лютого, до Москви прибуває канцлер Німеччини Олаф Шольц, який 14 лютого відвідав із візитом Київ, де заявив, що немає «розумного виправдання» нарощуванню Росією військ у прикордонних районах. Шольц зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і закликав Росію вжити негайних заходів для зниження напруженості, спричиненої скупченням близько 130 тисяч солдатів біля кордону з Україною.

Раніше офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Засоби інформації з посиланням на джерела у розвідці називали навіть числа – наприклад, у публікації німецького видання Spiegel ішлося про 16 лютого. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.