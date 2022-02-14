Монастирський у зверненні від імені МВС: «Не панікуйте, зараз не 2014 рік»

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав громадян не панікувати в нинішніх умовах загроз безпеці України та зазначив, що нині – не 2014 рік.

«Ми в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку. Повторення Слов’янська ми також не допустимо. Якщо якийсь «гіркін» спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань. Чим кожен з вас може зараз допомогти? По-перше, зберігайте спокій. Не панікуйте, зараз не 2014 рік. Україна стала сильнішою та організованішою. По-друге, кожен на своєму місці повинен виконувати свою щоденну роботу, аби функціонували школи, лікарні, дитячі садки, підприємства», – сказав голлова МВС у відеозверенні.

Він запевнив, що 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників щодня несуть службу на захисті внутрішньої безпеки.

«Незважаючи на будь-які заяви про можливі агресивні дії з боку Російської Федерації, ніхто не панікує і не боїться», – додав він.

12 лютого президент Володимир Зеленський також не вперше закликав громадян зберігати спокій, бо, за його словами, «найкращим другом для ворогів є паніка в нашій країні». Також в МЗС України попросили українців бути спокійними, запевнивши, що українська дипломатія та армія докладають максимум зусиль, аби Україна залишалась стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій».

Росія, за даними західних та українських спецслужб, зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля кордонів України, викликавши побоювання, що Москва планує вторгнення. Кремль наполягає, що не має таких намірів.