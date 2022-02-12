Зеленський заявив, що у ЗМІ забагато інформації про ескалацію з боку Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада розуміє нинішні безпекові ризики для України, але вважає перенасиченим інформаційний простір даними щодо вторгнення Росії.

«Я вважаю, що зараз в інформаційному просторі надто багато інформації щодо глибокої, повномасштабної війни з боку Російської Федерації. Навіть уже називають відповідні дати... Ми розуміємо всі ризики, розуміємо, що ці ризики є», – сказав Зеленський журналістам на Херсонщині.

Зеленський додав: якщо у когось є «додаткова інформація щодо 100-відсоткового вторгнення, давайте нам цю інформацію».

За його словами, «найкращим другом для ворогів є паніка в нашій країні».

Володимир Зеленський у суботу в Херсонській області спостерігав за спеціальними навчаннями підрозділів МВС на кордоні з окупованим Кримом.

Раніше сьогодні в МЗС України попросили громадян «зберігати спокій», запевнивши, що українська дипломатія та армія докладають максимум зусиль, аби Україна залишалась стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій».

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля кордонів України, викликавши побоювання, що Москва планує вторгнення. Кремль наполягає, що не має таких намірів.