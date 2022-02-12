Агресор не зможе взяти ні Одесу, ні Харків – Резніков

Збройні сили України готові до відсічі і не дозволять агресору захопити Харків чи Одесу, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

За словами міністра, наразі лунають «оголошення» про початок широкомасштабного вторгнення Росії, і їх варто сприймати як додатковий спосіб зруйнувати наміри ворога.

«Кожен, хто бодай один раз дивився в очі нашим воїнам, впевнений – повторення 2014 не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто. Не сумнівайтеся – ЗСУ абсолютно готові до відсічі і не віддадуть українські землі!» – цитує Резнікова пресслужба міністерства оборони.

Міністр додав, що ситуація біля українських кордонів контролюється українською розвідкою, армією і дипломатами.

Раніше в МЗС України попросили громадян «зберігати спокій», запевнивши, що українська дипломатія та армія докладають максимум зусиль, аби Україна залишалась стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій».

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля кордонів України, викликавши побоювання, що Москва планує вторгнення. Кремль наполягає, що не має таких намірів.