Головнокомандувач ЗСУ розповів, наскільки укомплектовані сили тероборони

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що на сьогодні система управління територіальною обороною складається з командування, чотирьох регіональних управлінь, 29 бригад та 150 батальйонів. Крім того, є ще добровольчі формування територіальних громад. Про це, як інформує Офіс президента, Залужний сказав на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові.

«Це така сила, яка дійсно може стримувати ворога й навіть охолодити його думку про бажання ступити на нашу землю. Адже ціна, яку він платитиме за це, буде величезною. Мета всього цього – щоб спротив був у кожному місті, кожному селі, на кожній вулиці і в кожному будинку», – сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ звернув увагу керівників місцевих органів влади, що в кожному батальйоні тероборони мають бути приміщення для зберігання зброї на весь особовий склад батальйону, зокрема сучасних зразків озброєння, боєприпасів, а також майна, таємних документів та приміщення для роботи фінансово-економічної частини.

Залужний повідомив, що на сьогодні батальйони територіальної оборони в 13 прикордонних областях укомплектовані не менш ніж на 70%, і до кінця березня цей показник буде доведено до 90%. Крім того, є мета мати на кінець березня не менше 70% резервістів, що проходитимуть службу в батальйонах тероборони, сказав головнокомандувач ЗСУ.

«Нас цікавить півтора-два мільйони достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свою домівку, сім’ю, країну, яких ми маємо підготувати», – наголосив він.

За його словами, «за умови вчасного досягнення необхідних умов» у березні можуть розпочатися масові вишколи з резервістами та військовозобов’язаними Сил територіальної оборони.

В Україні з 1 січня вступили в дію положення закону «Про основи національного спротиву», ухваленого торік.

Закон передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Він визначає, зокрема, такі поняття, як «національний спротив» та «територіальна оборона». Зокрема, згідно з текстом, територіальна оборона «складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових».