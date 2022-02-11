У Києві затверджено план евакуації населення – Кличко

Київська міська державна адміністрація затвердила план евакуації населення, повідомляє сайт КМДА з посиланням на мера Віталія Кличка.

«У Києві створені комісії з питань евакуації – на рівні КМДА та в кожному районі. Затверджений план евакуації населення. Він визначає місця розташування збірних евакуаційних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міські служби вже працюють в умовах запобігання надзвичайній ситуації військового характеру.

«Сьогодні сили та засоби цивільного захисту Києва (це комунальні служби, аварійно-рятувальні служби та інші) становлять: 13,5 тисяч осіб особового складу та понад 780 одиниць техніки. Також розгортаються сили територіальної бригади для оборони Києва», – розповів Кличко.

Об’єкти критичної інфраструктури перейшли в режим підготовки до роботи в умовах надзвичайної ситуації, а підприємства забезпечені гарантованим безперебійним зв’язком у разі відсутності мобільного зв’язку та інтернету, вказує столичне керівництво.

«Якщо ще кілька років тому ми мали 1,5 тисячі придатних укриттів, то на сьогодні збільшили їх кількість утричі. Загалом до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ», – зазначив Кличко.

Раніше сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що нині система тероборони охоплює 29 бригад та 150 батальйонів. А батальйони територіальної оборони в 13 прикордонних областях укомплектовані не менш ніж на 70%.