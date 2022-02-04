Путін злякався, що Україна воєнним шляхом звільнить Крим від окупації?

(Рубрика «Точка зору»)

Вся справа у Кримові

Після кількох місяців запевнень, що безпека Росії залежить від неможливості приєднання до НАТО України та інших колишніх радянських республік, виявилося, що вся справа у Криму. Принаймні, президент Росії Володимир Путін дав зрозуміти це на спільній пресконференції з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Путін наголосив, що після вступу до НАТО Україна може висунути свої претензії на «російський» півострів і спробувати встановити контроль над ним воєнним шляхом. І, таким чином, Росія виявиться втягнутою у конфлікт з усіма країнами-членами НАТО.

Це, принаймні, дивна логіка. Не Україна, а Росія встановила контроль над Кримом із застосуванням сили. Не Україна, а Росія вписала Крим у власну Конституцію, хоча це рішення суперечило і міжнародному праву, і зобов'язанням Росії, і навіть Конституції, в якій тепер згадані українські території – Крим та Севастополь.

В Україні від Росії очікують на повагу до міжнародного права. Відмову від окупації українських територій

І при цьому в Україні завжди наголошували на тому, що хочуть вирішити питання відновлення своєї територіальної цілісності дипломатичним, а не воєнним шляхом. Простіше кажучи, Україна – не Росія. Цінність людського життя тут набагато вища.

В Україні не збираються нападати на Росію і поготів втягувати у конфлікт із цією державою країни-члени НАТО. В Україні від Росії очікують на елементарну повагу до міжнародного права. Ця повага передбачає відмову від окупації українських територій та визнання юридично нікчемними всіх тих рішень, що ухвалювалися з 2014 року – приєднання Криму до Росії, крадіжку чужої власності, російські паспорти кримчан тощо.

Жодна окупація не триває вічно. Окупація Криму та Донбасу теж завершиться

Усі проблеми, які, на думку Володимира Путіна, можуть призвести до нового конфлікту в Європі, певен, можна вирішити буквально одним розчерком пера. Зрештою, жодна окупація не триває вічно. Окупація Криму та Донбасу теж завершиться. Але те, що через вісім років після початку цієї окупації її головний ініціатор продовжує вважати російський статус Криму чи не головною проблемою для безпеки Росії – вже великий прогрес.

Проблему буде вирішено лише тоді, коли над Сімферополем, Севастополем, Ялтою знову майорітимуть українські прапори

Як би в Москві не намагалися довести самим собі, що питання Криму «закрите», а слова Путіна про можливість конфлікту довкола півострова свідчать про протилежне: після анексії російська влада ніколи не почувалася комфортно. Жодного дня.

Конфронтація з Україною, ультиматуми Заходу, мілітаризація країни – це природні наслідки кримського синдрому. Але це не вирішує проблему Криму. Цю проблему буде вирішено лише тоді, коли над Сімферополем, Севастополем, Бахчисараєм, Ялтою та іншими кримськими містами знову майорітимуть українські прапори. І не днем раніше.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

НА ЦЮ Ж ТЕМУ: