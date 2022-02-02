Джонсон застеріг Путіна від «трагічного прорахунку» Росії

Премʼєр-міністр Великої Британії Бориc Джонсон 2 лютого провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої застеріг російського лідера від «трагічного прорахунку», яким може стати продовження агресії щодо України.

«Премʼєр-міністр висловив глибоку стурбованість нинішньою недружньою діяльністю Росії на українському кордоні. Він наголосив на необхідності знайти шлях, який поважає як територіальну цілісність України, так і право на самооборону. Премʼєр-міністр підкреслив, що будь-яке подальше вторгнення Росії на територію України буде трагічним прорахунком», – ідеться в повідомленні на сайті британського уряду.

«Премʼєр-міністр підкреслив, що в рамках політики відкритих дверей НАТО всі європейські демократії мають право прагнути до членства в НАТО. Це право повною мірою поширюється на Україну. Він також повторив, що НАТО є оборонним союзом. Лідери погодилися, що загострення не в інтересах будь-якої сторони. Премʼєр-міністр наголосив на важливості діалогу та дипломатії, а також на необхідності залучення України до переговорів», – також вказано в повідомленні.

На сайті президента Росії в інформації про розмову Путіна і Джонсона сказано, що (російською стороною) «відзначена неготовність НАТО адекватно реагувати на обґрунтовані російські стурбованості, прикриваючись при цьому посиланням на так звану політику відкритих дверей альянсу, яка суперечить основоположному принципу неподільності безпеки».

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 1 лютого відвідав Київ, де обговорив із президентом України Володимиром Зеленським загрози, викликаними скупченням російських військ біля українського кордону. Цю концентрацію військових сил Джонсон назвав «можливо, найбільшою демонстрацією ворожості до України». Він попередив, що у Великій Британії є пакет санкцій та інших заходів, готових до застосування, якщо Росія здійснить нове вторгнення в Україну. Він також заявив, що західні країни «прагнуть діалогу», але додав, що «у нас готові санкції». Борис Джонсон вчергове закликав Росію відступити та обрати шлях дипломатії.