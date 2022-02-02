Джонсон проведе розмову з Путіним через загрози довкола України

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент Росії Володимир Путін мають сьогодні поговорити телефоном після учорашніх переговорів голови британського уряду із президентом України Володимиром Зеленським у зв’язку із загрозами, викликаними скупченням російських військ біля українського кордону.

Цю концентрацію військових сил Джонсон назвав «можливо, найбільшою демонстрацією ворожості до України». Він попередив, що у Великобританії є пакет санкцій та інших заходів, готових до застосування, якщо Росія здійснить нове вторгнення в Україну.

Він також заявив, що західні країни «прагнуть діалогу», але додав, що «у нас готові санкції». Борис Джонсон вчергове закликав Росію відступити та обрати шлях дипломатії.

1 лютого Володимир Путін вперше за кілька тижнів зробив публічну заяву про кризу, викликану масовим нарощуванням російських військ біля кордону з Україною. Росія заперечує, що планує вторгнення, але заявила, що може вдатися до дій, якщо її вимоги про «гарантії безпеки» не будуть виконані.

Кремль «ретельно аналізує письмові відповіді, отримані від Сполучених Штатів і НАТО», сказав Путін. Він додав: «Уже ясно, що фундаментальні побоювання Росії зрештою були проігноровані».

«Сподіваюся, що ми зрештою знайдемо рішення, хоч ми розуміємо, що це буде непросто», – заявив російський президент.

Росія зажадала гарантій, що Україна та інші колишні радянські країни не вступлять до НАТО і хоче гарантій непросування НАТО в Центральній та Східній Європі. Захід відкинув ультиматуми Москви щодо альянсу з НАТО і пригрозив Москві суворими санкціями та іншими заходами, якщо вона розпочне нове вторгнення в Україну.

Раніше у телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Росію до «негайної» деескалації та відведення військ від кордону з Україною. Блінкен також підтвердив відданість Вашингтона суверенітету та територіальній цілісності України, а також право всіх країн визначати свою власну зовнішню політику, йдеться у заяві Держдепартаменту. Блінкен закликав Росію рухатися дипломатичним шляхом.

Лавров сказав Блінкену, що Росія продовжуватиме наполягати на своїх вимогах, у тому числі на тому, щоб Захід дотримувався «зобов’язань» у сфері безпеки, і додав, що: «Блінкен погодився з тим, що це предмет для подальшого обговорення».

Президент України Володимир Зеленський попередив, що українська армія значно покращила свої можливості після майже восьми років боротьби з підтримуваними Росією бойовиками на сході країни.

Він сказав, що ескалація буде трагедією: «Це не буде війна між Україною та Росією, це буде повномасштабна війна в Європі». Зеленський повторив свої заклики до українців зберігати спокій, а до Москви – знизити напруженість, вивести свої війська, дислоковані біля кордону.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також відвідав Київ 1 лютого. Виступаючи на пресконференції із Зеленським, Моравецький заявив, що Польща передасть десятки тисяч артилерійських боєприпасів, легких мінометів, систем ППО та безпілотників-розвідників. Оголошення було зроблено після того, як Україна заявила, що сформувала новий політичний союз із Великобританією та Польщею.