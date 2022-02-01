Офіційний Лондон: телефонну розмову Джонсона та Путіна перенесено на 2 лютого

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон переніс телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним на 3 лютого на тлі дипломатичних зусиль, спрямованих на ослаблення напруженості між Москвою та Заходом через нарощування російських військ у районах, що прилягають до кордону з Україною.

Спочатку дзвінок був запланований на 31 січня, але Джонсону довелося перенести його з невстановлених причин.

В офісі Бориса Джонсона 1 лютого повідомили, що тепер телефонна розмова відбудеться у другій половині завтрашнього дня.

Відповідне повідомлення пролунало після того, як офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що хоча телефоннна розмова не відбудеться 1 лютого, «ми не виключаємо, що час буде погоджено пізніше».

Джонсон сьогодні має прилетіти до Києва, щоб поговорити з українською владою, як зупинити можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Москва заявляє, що не планує нове вторгнення в Україну, хоча перекинула до кордонів понад 100 тисяч військовослужбовців.