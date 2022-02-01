Прем’єр Британії Джонсон 1 лютого приїде до Києва

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон 1 лютого перебуватиме з робочим візитом в Україні.

У пресслужбі президента України повідомили, що Володимир Зеленський матиме зустріч із Джонсоном. За підсумками переговорів о 19:00 президент України і прем’єр-міністр Великої Британії зустрінуться з представниками ЗМІ.

«Як друг і демократичний партнер, Велика Британія продовжуватиме відстоювати суверенітет України перед тими, хто прагне її знищити», – заявив Джонсон напередодні візиту.

Перед від’їздом в Україну Джонсон також має поговорити по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним. У своїй заяві він знову закликав Росію відступити і почати діалог для пошуку дипломатичного рішення.

Переговори відбуватимуться на наступний день після засідання Ради безпеки ООН, на якому обговорили загрози, які постали перед Україною у зв’язку із концентрацією російських військ уздовж українських кордонів.

Україна, США та інші країни-члени ООН стверджують, що Росія зібрала 130 тисяч особового складу, а також військову техніку та важке озброєння поблизу кордонів, в окупованому Криму, у Білорусі, а також нарощує військове угруповання на окупованій частині Донбасу.

Росія заперечує свої наміри вторгатися в Україну і відкидає звинувачення у агресивній політиці. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Росія лише захищає своє право на безпеку і звинуватив НАТО у намаганні наблизитися до російських кордонів, а Україну у плануванні нападу на Крим, Донецьк та Луганськ.

Рада безпеки призначила проведення окремого засідання щодо ситуації в Україні на 18 лютого. Рішення підтримали 10 членів Ради безпеки з 15. Проти голосували два постійні члени цього органу ООН – Росія та Китай.