Уряд Британії назвав ситуацію довкола України «все більш тривожною» і планує розширити санкції проти Росії

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що ситуація на українському кордоні викликає «все більше» занепокоєння.

«Продовжую закликати Росію брати участь у переговорах і уникати необдуманого і катастрофічного вторгнення», – написав він у твітері 30 січня.

Очікується, що цього тижня Британія опублікує новий закон, який розширить економічні санкції проти Росії, якщо вона вирішить вторгнутися в Україну.

«Те, що дозволяє нам зробити цей закон, – це досягти набагато більшої кількості цілей. Тому не може бути нікого, хто думає, що вони будуть застраховані від цих санкцій, – сказала в інтерв’ю Sky News 30 січня британська міністерка закордонних справ Ліз Трасс. – Будь-яка компанія, важлива для Кремля і режиму в Росії, може потрапити під санкції, тому путінським олігархам, російським компаніям, які беруть участь у підтримці російської держави, не буде де сховатися».

Водночас Трасс, яка, як очікується, цього місяця поїде до Росії на переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, сказала, що «дуже малоймовірно», що британські війська будуть відправлені воювати в Україну в разі війни.

Очікується також, що прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон, який розглядає можливість «значного» розміщення військ, військових кораблів і винищувачів у Східній Європі для протистояння «ворожості Росії», наступного тижня поїде в Україну і проведе телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, намагаючись «прискорити дипломатичні зусилля».

Вашингтон, який анонсував серйозні наслідки в разі, якщо Росія вторгнеться в Україну, заявив, що шукає дипломатичного вирішення протистояння, але додав, що Москва повинна спершу припинити нарощування поблизу кордону України.

Путін 28 січня заявив, що США і НАТО в своїх письмових відповідях «проігнорували» головні занепокоєння Росії. У заяві Кремля сказано, що російська сторона «уважно» вивчить письмові відповіді, «після чого ухвалить рішення про подальші дії».

Водночас російські посадовці в останні дні кілька разів повторили, що Росія не планує нападу на Україну.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.