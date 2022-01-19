Голова Сенату Чехії застеріг від поступок Росії через напруженість довкола України

Голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл застеріг від поступок Москві на тлі напруженості через накопичення Росією своїх військ біля кордонів з Україною. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про вимогу Росії до НАТО щодо «гарантій безпеки» (зокрема виведення військ «старих членів» НАТО з території нових членів альянсу), Вистрчіл попередив, що це послабить «обороноздатність демократичного світу».

«Якщо би вивели НАТО з територій, це б означало послаблення обороноздатності демократичного світу. Тоталітарні сили почали б набувати більшого впливу. Якщо тоталітарна влада починає здобувати вплив, і є такі можливості, що демократія іде їй на поступки, як, наприклад, Мюнхенська угода та Адольф Гітлер, чи інші тоталітарні лідери, це призводить до того, що вона підвищує свої вимоги. Отже, політика поступок, політика пошуку компромісу у той час, як Росія має на меті розширення своїх територій та своєї влади, є абсолютно неправильною політикою», – сказав Вистрчіл.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.

Вже відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Але дипломати про прогрес за їх підсумками не повідомляли. Водночас Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

18 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що союзники по НАТО готові до подальших зустрічей із Росією щодо навчань і озброєння.