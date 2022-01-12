Рада НАТО-Росія: у Держдепартаменті США закликають Москву залишитися за столом переговорів

Заступниця державного секретаря США Венді Шерман, яка брала участь у Раді НАТО-Росія 12 січня, закликала Росію продовжувати брати участь у переговорному процесі, зокрема, щодо агресії проти України та контролю озброєнь. Про це вона заявила журналістам за підсумками зустрічі.

«Якщо Росія піде (з переговорів – ред.)... буде цілком очевидно, що вони ніколи серйозно не ставилися до дипломатії. Ось чому ми разом готуємося до будь-якої ситуації», – сказала Шерман журналістам у Брюсселі.

На думку дипломатки, насичений графік переговорів цього тижня показує, що США та їхні партнери «не намагаються затягувати процес».

«Саме Росія має зробити суворий вибір: деескалація та дипломатія або конфронтація та наслідки», – додала вона.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, коментуючи підсумки зустрічі, заявив, що Альянс не погодиться на вимоги Москви щодо нової архітектури безпеки в Європі, але готовий продовжити перемовини.

Столтенберґ повторив, що Україна має право самостійно ухвалювати рішення щодо своєї безпеки і Росія не має права вето щодо прийняття нових членів у НАТО.

«Наші розбіжності буде нелегко подолати, але це позитивний знак, що всі союзники по НАТО і Росія сіли за один стіл і зайнялися змістовними темами», – додав він.

Генеральний секретар додав, що союзники домовилися провести низку зустрічей з Москвою з низки стратегічних питань, проте у Кремлі наразі не відповіли на цю пропозицію.

«Вони (російська сторона – ред.) також її не відхиляли, але представники Росії дали зрозуміти, що їм потрібен деякий час, щоб повернутися до НАТО з відповіддю», – сказав Столтенберґ.

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Російську делегацію очолювали заступник міністра закордонних справ Олександр Грушко та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Грушко назвав зустріч «моментом істини» у відносинах Росії та НАТО.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повторив, що Росія, хоча нібито й не висуває ультиматумів, залишається стурбованою можливим розширенням Північного альянсу.

«Звичайно, Росія стурбована будь-яким розширенням НАТО. НАТО – це не інструмент розвитку, це інструмент конфронтації», – заявив речник журналістам у Москві.

Засідання Ради НАТО-Росія було першим за більш ніж два роки в рамках цієї програми. Це був другий раунд дипломатії на високому рівні цього тижня після першої зустрічі між представниками США та Росії в Женеві 10 січня.

Рада НАТО-Росія була створена два десятиліття тому, але повноцінні зустрічі були припинені після того, як Росія анексувала український півострів Крим у 2014 році. Відтоді Рада збиралася лише епізодично, востаннє – в липні 2019 року.