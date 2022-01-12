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Рада НАТО-Росія: у Держдепартаменті США закликають Москву залишитися за столом переговорів

Російську делегацію очолювали заступник міністра закордонних справ Олександр Грушко (у центрі) та заступник міністра оборони Олександр Фомін (праворуч), разом із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом

Заступниця державного секретаря США Венді Шерман, яка брала участь у Раді НАТО-Росія 12 січня, закликала Росію продовжувати брати участь у переговорному процесі, зокрема, щодо агресії проти України та контролю озброєнь. Про це вона заявила журналістам за підсумками зустрічі.

«Якщо Росія піде (з переговорів – ред.)... буде цілком очевидно, що вони ніколи серйозно не ставилися до дипломатії. Ось чому ми разом готуємося до будь-якої ситуації», – сказала Шерман журналістам у Брюсселі.

На думку дипломатки, насичений графік переговорів цього тижня показує, що США та їхні партнери «не намагаються затягувати процес».

«Саме Росія має зробити суворий вибір: деескалація та дипломатія або конфронтація та наслідки», – додала вона.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, коментуючи підсумки зустрічі, заявив, що Альянс не погодиться на вимоги Москви щодо нової архітектури безпеки в Європі, але готовий продовжити перемовини.

Столтенберґ повторив, що Україна має право самостійно ухвалювати рішення щодо своєї безпеки і Росія не має права вето щодо прийняття нових членів у НАТО.

«Наші розбіжності буде нелегко подолати, але це позитивний знак, що всі союзники по НАТО і Росія сіли за один стіл і зайнялися змістовними темами», – додав він.

Генеральний секретар додав, що союзники домовилися провести низку зустрічей з Москвою з низки стратегічних питань, проте у Кремлі наразі не відповіли на цю пропозицію.

«Вони (російська сторона – ред.) також її не відхиляли, але представники Росії дали зрозуміти, що їм потрібен деякий час, щоб повернутися до НАТО з відповіддю», – сказав Столтенберґ.

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Російську делегацію очолювали заступник міністра закордонних справ Олександр Грушко та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Грушко назвав зустріч «моментом істини» у відносинах Росії та НАТО.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повторив, що Росія, хоча нібито й не висуває ультиматумів, залишається стурбованою можливим розширенням Північного альянсу.

«Звичайно, Росія стурбована будь-яким розширенням НАТО. НАТО – це не інструмент розвитку, це інструмент конфронтації», – заявив речник журналістам у Москві.

Засідання Ради НАТО-Росія було першим за більш ніж два роки в рамках цієї програми. Це був другий раунд дипломатії на високому рівні цього тижня після першої зустрічі між представниками США та Росії в Женеві 10 січня.

Рада НАТО-Росія була створена два десятиліття тому, але повноцінні зустрічі були припинені після того, як Росія анексувала український півострів Крим у 2014 році. Відтоді Рада збиралася лише епізодично, востаннє – в липні 2019 року.

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